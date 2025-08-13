Cómo liberar memoria y optimizar WhatsApp para que tu smartphone funcione mejor

Con más de 2,000 millones de usuarios en el mundo, WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular, por lo que trabajan en optimizar el almacenamiento de los celulares para aprovechar al máximo la plataforma.

Su uso constante genera que los celulares acumulen gran cantidad de fotos, videos, documentos y otros archivos que se guardan automáticamente y que, con el pasar del tiempo, esta pueda ocupar una parte importante de la memoria interna del dispositivo.

La aplicación no cuenta con una “papelera” como tal, pero se puede conseguir una copia de seguridad que el propio WhatsApp realiza en el smartphone, que se almacena en Google Drive en el caso de Android y iCloud para los iPhone.

Ante esta situación, la propia página oficial de WhatsApp ofrece recomendaciones para ayudar a los usuarios a gestionar de forma más eficiente el almacenamiento desde el celular, sin necesidad de eliminar chats completos o reinstalar la aplicación.

La plataforma de mensajería instantánea cuenta con herramientas que permiten al usuario controlar esta función y decidir qué contenido guardar y qué no, para así evitar quedarse sin almacenamiento.

Cómo gestionar el almacenamiento de WhatsApp

WhatsApp ofrece un menú específico para administrar el contenido descargado desde los chats. Esta función es especialmente útil en entornos donde se reciben grandes cantidades de imágenes, videos o notas de voz, como grupos familiares, laborales o de amigos.

Desde el apartado Administrar almacenamiento, el usuario puede revisar y seleccionar varios archivos para eliminarlos de forma directa, sin tener que hacerlo chat por chat. Solo necesita mantener presionado el archivo, seleccionar otros que también se quieran eliminar o simplemente “seleccionar todos” en caso de necesitar o requerir una limpieza completa, posteriormente tocar el ícono de eliminar y confirmar la opción “eliminar todas las copias”.

Diferencia entre Android y iCloud

En el caso de Android, los archivos multimedia se almacenan directamente en la carpeta de WhatsApp, ubicada en la memoria interna del teléfono o una tarjeta SD externa. Mientras que en los dispositivos iPhone se guardan en la aplicación de Fotos, que también puede ocupar gran parte del almacenamiento si no se gestiona de forma adecuada

Cabe destacar que evitar la descarga automática no elimina los archivos guardados, pero impide que el dispositivo continúe almacenando contenido innecesario sin consentimiento previo del usuario.

Finalmente, para liberar aún más espacio, se puede vaciar por completo el contenido de un chat o canal.

Esto se hace entrando al chat, tocando el ícono de los tres puntos > Más > Vaciar chat. Antes de confirmar, se puede elegir eliminar también de la galería del dispositivo los archivos multimedia y, si se desea, borrar los mensajes destacados.