Embajador de EE.UU. felicitó a México por el traslado de 26 peligrosos narcos

El envío de 26 criminales por parte del gobierno de México a Estados Unidos es otro ejemplo de la colaboración entre ambos países en la lucha contra el crimen organizado.

En esta ocasión fueron trasladados peligrosos narcotraficantes como Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta” y exlíder de Los Caballeros Templarios; Abigael González Valencia, alias “El Cuini” y exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y Juan Carlos Félix Gastelum, también conocido como “El Chavo Félix”, un hombre importante del Cártel de Sinaloa, entre otros.

Sobre el traslado de estos 26 delincuentes, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, felicitó al gobierno de México por su continua cooperación.

“Tras la acción sin precedentes de principios de este año que involucró a 29 fugitivos, este esfuerzo coordinado representa otro hito significativo en la colaboración entre las fuerzas del orden público de Estados Unidos y México, así como en la alianza entre los presidentes Trump y Sheinbaum”, indicó la embajada de EE.UU. en México en un comunicado.

Agradezco profundamente a la presidenta @Claudiashein por su liderazgo en el fortalecimiento de la alianza con @POTUS @realDonaldTrump y con los Estados Unidos contra nuestros enemigos comunes y para el beneficio mutuo de nuestros ciudadanos. Este traslado es otro ejemplo de lo… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 12, 2025

“Entre los transferidos hoy se encontraban personajes clave de los Cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa”, añadió la sede diplomática.

Asimismo, precisó que los sujetos transferidos enfrentan cargos penales en tribunales federales estadounidenses, incluyendo narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero y delitos violentos.

“Estamos profundamente agradecidos con la presidenta Sheinbaum y su administración por demostrar determinación frente al crimen organizado”, dijo el embajador Johnson en la nota.

“Esta transferencia es un ejemplo más de lo que es posible cuando dos gobiernos se unen contra la violencia y la impunidad. Estos fugitivos ahora enfrentarán la justicia en los tribunales estadounidenses, y los ciudadanos de nuestras naciones estarán más seguros”, agregó.

De acuerdo con la agencia EFE, los presos fueron solicitados por el Departamento de Justicia estadounidense que, en el intercambio, se comprometió a no pedir la pena de muerte para los reos en su país.

