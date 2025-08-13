Hallan cuerpo de niño de 10 años desaparecido en Kentucky y su madre está acusada

Tras una intensa búsqueda que movilizó a múltiples agencias estatales y locales, las autoridades de Kentucky confirmaron esta semana el hallazgo del cuerpo de un niño desaparecido.

El menor, identificado como Jayden Spicer, fue reportado como desaparecido por su madre, Felicia Gross, quien pidió ayuda públicamente en una carta manuscrita. En la misiva expresaba desesperación: “Amamos a Jayden… por favor llamen a la policía… por favor oren por nosotros y por mi hijo Jayden.”.

El cuerpo de Jayden fue encontrado seis días después de su desaparición, enterrado en una tumba poco profunda en una zona boscosa de Breathitt County, cerca de Canoe Road.

El hallazgo ocurrió poco después de las 3 p.m., tras recibir los investigadores una nueva pista que permitió localizar el cadáver . El cuerpo fue enviado a la Oficina del Médico Forense en Frankfort para realizar la autopsia correspondiente.

Gross fue arrestada de inmediato y enfrenta múltiples cargos: homicidio involuntario, abuso de un cadáver, manipulación de evidencia y denuncia falsa. Las autoridades sospechan que Gross ya conocía el destino de su hijo al momento de redactar y difundir su mensaje de auxilio.

Investigación y contexto

Según Matt Gayheart, de la Policía Estatal de Kentucky, la búsqueda fue exhaustiva desde el día en que Jayden desapareció del domicilio familiar en Panbowl Branch Road, en Jackson, Brethitt County.

Equipos de rescate desplegaron drones, unidades todo terreno (ATV), tecnología sónica, perros rastreadores y patrullas a pie para cubrir más de 20 millas cuadradas, manteniendo la esperanza de encontrar al menor con vida. Sin embargo, la naturaleza agreste del terreno y las condiciones ambientales dificultaron progresos tempranos.

Jayden fue visto por última vez vistiendo pijama de Sonic the Hedgehog, alrededor de las 9 p.m., y no fue localizado al día siguiente por la mañana.

Felicia Gross, quien anteriormente usaba el apellido Spicer, ya enfrentaba cargos por poner en peligro a un menor, incluyendo un periodo en la cárcel. Aunque su historial era conocido entre las autoridades, no se habían divulgado más detalles sobre el alcance de esos incidentes.

