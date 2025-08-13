Horóscopo de hoy de Nana Calistar 13 de agosto de 2025

Leo

El amor va a tocarte la puerta, pero aguas, porque no todo lo que brilla es oro. Te van a querer imponer condiciones como si fueras fichaje estrella en equipo de futbol y tú no estás pa’ que te anden mangoneando. Si te quieren, que te quieran completito, con tus virtudes, tus defectos y hasta tus mañas raras. Este próximo fin de semana mantén los ojos bien abiertos y la cartera bien cerrada, porque hay riesgo de que caigas en engaños o fraudes disfrazados de “oportunidades únicas”. Vienen días en los que tendrás que usar más la cabeza que el corazón para no repetir errores que ya te dolieron bastante.

Cuando el coraje te suba, respira profundo y cuenta hasta diez, porque eres de los que sueltan la lengua antes que el cerebro, y luego andas recogiendo las palabras como si fueran frijoles tirados. Deja de cumplir caprichos ajenos si los tuyos están olvidados, no naciste para ser la botana de nadie. Se asoma por ahí una persona moreno claro que, más que amor, trae envidia y mala vibra; si no quieres broncas, mantenlo en la banqueta de tu vida. Es momento de pensar en ti y en tus planes, no en quedar bien con medio mundo.

Virgo

Se ve un encuentro casual con una ex amistad, y ahí no es momento de drama ni de revancha: sonríe, guarda silencio y demuestra con tu porte que estás mejor que nunca. Que vea que la vida te trató mejor después de que se fue. A veces te frustras porque quieres que todo salga rápido y perfecto, pero recuerda que el éxito es como cocinar frijoles: requiere tiempo y paciencia.

Si no tienes pareja, no es tragedia nacional; tu problema es que no sabes estar contigo mismo y por eso cuelgas el letrero de “urgente, se renta corazón”. Aprende a convivir con tu soledad y verás que la persona correcta llegará solita, sin que tengas que mendigar. Cuídate de las amistades en tu trabajo, porque más de una podría meterte en chismes venenosos que afecten tu reputación. No pierdas tiempo en cosas que no te dejan nada bueno y visualiza bien hacia dónde vas, porque si no lo tienes claro, cualquier camino te va a perder.

Libra

Cuida las relaciones familiares, porque un comentario fuera de lugar podría desatar un pleito de esos que duran años. Si sientes que perdiste el suelo, recuerda todo lo que ya superaste y entiende que no tienes por qué ser otra persona para complacer a gente que no vale ni un peso partido a la mitad. Habrá días en los que no te aguantes ni tú mismo, y otros en los que tu estado de ánimo dependa de alguien más, aunque sepas que no es sano.

En las noches te da por pensar cosas feas: ¿qué haré cuando ya no estén las personas que amo? Mejor disfruta lo que tienes ahorita y exprésales lo que sientes para que no cargues después con arrepentimientos. Las decepciones llegarán, pero estarás tan en modo perro o perra que los golpes ya ni los vas a sentir; al contrario, te van a hacer más fuerte y resistente que un tequila doble.

Escorpión

Regresan personas del pasado con la misión de sacarte de tu paz, pero no dejes que lo logren. Cuídate de caídas y golpes —y no sólo físicos, también emocionales—. No olvides de dónde vienes y que en los negocios hay oportunidades muy buenas, pero sólo para los que saben aprovecharlas. No andes ventilando tus secretos como si fueran ofertas de tianguis, porque más de un enemigo podría usar esa información para fregarte.

Hay días en que vas a sentir la presencia de un ser querido que ya no está; si quieres, enciéndele una veladora blanca y háblale antes de dormir. Te aterra enamorarte porque no quieres que te vuelvan a jugar el dedo en la boca, pero recuerda que no todos son iguales. Dos personas de piel blanca llegarán con lecciones importantes para ti. La familia también te dará una gran enseñanza; tómala para no volver a caer en los mismos hoyos. Es momento de cerrar ciclos y comenzar de cero, aunque te tiemble el alma.

Aries

Te vienen cambios buenísimos en tu estado de ánimo; por fin vas a sentir que la nube gris se levanta. No te sientas mal si las cosas no salieron como querías, aprende a quedarte con lo bueno y a tirar lo que ya solo estorba. Tal vez no fuiste lo que esa persona quería, pero también es posible que fueras más de lo que podía manejar… porque estaba acostumbrada a quedarse con la chatarra.

Evita caer en el aburrimiento, porque si tienes pareja eso puede convertirse en un hoyo negro de monotonía del que luego es difícil salir. Métanle chispa, inventen algo nuevo, y si hay que escaparse un fin de semana, háganlo. Tu buen corazón será la llave para que esa persona que llegó hace poco quiera quedarse; no cambies tu esencia por nadie, porque es justo lo que te hace único. Posibilidad de un reencuentro con familia que te llenará de energía y un sueño premonitorio que te dará pistas sobre un asunto importante. Y recuerda: los sueños son como chismes, siempre traen un mensaje oculto.

Tauro

Un viaje se empieza a cocinar y podría salir mejor de lo que imaginas. Eres de los que se desesperan cuando las cosas no salen a la primera, pero recuerda que el éxito está en la terquedad bien administrada: intenta, corrige, y vuelve a intentar. Si la persona con la que estás te hace mejor ser humano, cuídala, porque eso es un regalo que no llega todos los días.

Si tu relación anda medio fría, deja de distraerte con tonterías y dedícale tiempo de calidad. Y bájale a la calentura virtual, porque eso de andar de calzón flojo en redes sociales no deja nada bueno; no necesitas encender todos los boilers de la colonia para sentirte vivo. Cuidado con las promesas, porque podrías comprometerte a cosas que luego no puedas cumplir, y ahí vienen los problemas. Se vienen cambios importantes en tu vida, y aunque duelan, serán para que abras los ojos y confirmes que aquello que no creíste… siempre fue verdad.

Géminis

No te deprimas por los sueños que no has cumplido, mejor ponte las pilas porque nunca es tarde. Tu gran talón de Aquiles es la flojera y la poca fe en ti mismo, así que dale la vuelta a eso. Vas a dejar de creer en más de una persona porque te mostrarán que no son de fiar, pero esas decepciones serán la vacuna que necesitas para no perder tiempo con quien no lo merece.

Es momento de cuidar tu felicidad: mándalas lejos las esperas eternas y las humillaciones disfrazadas de amor. Cuida tu imagen con esa persona que te gusta, porque un mal momento podría cambiarle la percepción que tiene de ti. No seas controlador con tu pareja, respeta su espacio y verás que te respeta el doble. Ojo con un familiar chismoso que podría meterte en problemas; deja que las críticas se te resbalen como agua en paraguas. Hay posibilidad de una propuesta laboral que traerá buenas ganancias. Pero cuidado: alguien del pasado quiere colarse de nuevo para meter obstáculos en tu presente; ciérrale la puerta en la cara con elegancia.

Cáncer

Es hora de perder el miedo y mandar a volar a esas amistades falsas que solo aparecen cuando necesitan algo. No tienes que mendigar cariño ni atención; quien te quiera, que esté contigo en las malas, no solo en las selfies bonitas. Cuida tu alimentación porque podrías tener problemas de gastritis o colitis.

En el dinero, vienen mejoras, pero no inviertas sin estar seguro de que vas a ganar algo. Las oportunidades tienen fecha de caducidad, así que agárralas antes de que se vayan. Llegan noticias que te dejarán pensativo, y con ellas también cambios y oportunidades que podrían abrirte puertas. Una relación podría surgir cuando menos lo esperes, aunque también alguien de piel blanca se alejará de tu vida. Ten cuidado con los cambios bruscos de humor, porque andarás más bipolar que semáforo descompuesto, y eso podría afectar tus relaciones.

Piscis

Aguas con cómo manejas tu dinero, porque podrías llegar a fin de mes con la cartera más flaca que modelo de pasarela, así que desde ahorita ten un guardadito. Se vienen días en los que tendrás que tomar decisiones clave sobre tu vida, y si no lo haces con cabeza fría, podrías repetir errores del pasado. Cambios laborales se asoman, así como invitaciones para salir fuera de la ciudad, y ahí podrías encontrar oportunidades inesperadas.

Te van a invitar a una fiesta, reunión o convivio donde habrá personas que te caerán como patada de mula, pero no te amargues el rato: ignóralas y disfruta. Recuerda que nunca vas a tener a todo mundo contento, y menos a quien no te paga las cuentas. Amores se irán y otros llegarán; si alguien no está en tu presente ni en tu futuro, es porque así debía ser. La vida no se equivoca y las personas que siguen a tu lado son las que importan de verdad. Cuida tus palabras, porque podrías decir algo que te pese después… y ya sabemos que no hay “bórrame lo dicho” en la vida real.

Acuario

No le tengas miedo a ese proyecto que traes en mente, porque las estrellas están alineadas para que lo arranques. En próximas fechas podrías recibir familiares de fuera y noticias de una amistad con la que estabas distanciado. Ya bájale a la tortilla y los chescos, porque has descuidado tu figura y la báscula ya anda chismeando de ti; ponte las pilas que tu salud lo agradecerá.

Vas a tener cambios muy buenos en tu forma de pensar y en tu actitud; vas a entender que si algo no se dio antes, fue porque no era su momento. Este próximo fin de semana es ideal para reconciliaciones: si tienes un distanciamiento con alguien, seas o no el culpable, da el primer paso. Un mensaje o una visita inesperada podría resolver todo. Y no olvides que cuando el universo conspira a tu favor, es porque quiere que te muevas, no que te quedes esperando el milagro sentado.

Capricornio

Aprende a cuidarte más y a proteger tu paz como si fuera oro. Es momento de darte la oportunidad de volver a amar, pero sin cerrar la puerta por miedo a repetir malas experiencias. Deja de quejarte de que el amor no te funciona, porque esa energía negativa es justo lo que espanta a las buenas vibras.

Si la persona con la que estás ya no te llena ni la despensa ni el corazón, es mejor mandar todo a volar y buscar a alguien que te lleve a la luna con una mirada. No mereces sentirte de segunda opción. Si ya te lastimaron, no vivas anclado al dolor: el daño ya está hecho, ahora enfócate en cicatrizar y disfrutar lo que la vida te ofrece. Es momento de quitar a toda esa plaga que te rodea y no te deja avanzar. Las traiciones siempre van a existir, pero depende de ti si te tumban o te impulsan a mantenerte firme.

Sagitario

Mira hacia atrás solo para reconocer los obstáculos que ya superaste y no tropezar con la misma piedra. Se ve la posibilidad de un encuentro muy cercano con una amistad, pero aguas, porque podrías terminar enamorándote y eso podría complicar las cosas. Noticias inesperadas llegarán por mensaje, llamada o inbox y te cambiarán el humor de un momento a otro.

La vida te pondrá una prueba difícil para que valores lo que tienes y lo que no has aprovechado. Basta de mendigar cariño a quien te da migajas; es hora de invertir tu tiempo y energía en las personas que siempre han estado ahí. No confundas lo que sientes ahora: estás tan acostumbrado a tu libertad que cuando aparece algo serio, te entra el miedo y huyes. Cuidado con robos o pérdidas de objetos; mantente alerta y no confíes tanto en desconocidos, porque no todos tienen tu buena fe.