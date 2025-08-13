Robert García: Óscar Duarte sufrió accidente antes de la pelea con Sims Jr.

El entrenador Robert García reveló que Óscar Duarte sufrió un accidente en motocicleta cinco semanas antes de su pelea con Kenneth Sims Jr., a quien venció por decisión dividida a inicios del mes de agosto en Chicago.

En una entrevista con ESNEWS, García explicó que Duarte no entrenó por casi tres semanas porque se lastimó el brazo izquierdo, pero a pesar de la situación el mexicano decidió no posponer la pelea.

“Esta es la primera vez que lo digo, porque nunca ponemos excusas, pero hace cinco semanas tuvo un accidente en motocicleta. Así que por como dos semanas, casi tres, ni siquiera hizo sparring y si ves su brazo izquierdo, está todo jodido por el accidente en motocicleta, le dijimos ‘vamos a tener que posponer la pelea, hermano’ y él dijo ‘no, puedo vencer a este tipo, voy a pelear de todos modos, dame una semana’, nos dijo”, reveló.

Óscar Duarte y Kenneth Sims Jr. brindaron una gran pelea al público en Chicago. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

El mexicano desde el inicio ejerció una presión constante, buscando castigar el cuerpo de su oponente para quitarle movilidad. Aunque Sims Jr. mostró ser un boxeador muy inteligente y eficiente con los golpes, Duarte logró asegurar el tramo final del combate con su contundencia.

Al final uno de los jueces puntuó la pelea como un empate (114-114), mientras que los otros dos eligieron a Duarte como el ganador (116-112 y 115-113) por decisión mayoritaria. Con esta victoria, ‘La Migraña’ suma su cuarta victoria consecutiva y se posiciona como un serio contendiente por el título de la AMB en las 140 libras.

The crowning moment for Oscar Duarte 👑#DuarteSims pic.twitter.com/9JF6HX6XRT — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 3, 2025

Óscar Duarte, de 29 años, consiguió su cuarto resultado positivo en fila y pronto podría conseguir una pelea por el campeonato mundial. El mexicano cuenta con registro de 30 victorias (23 por la vía rápida) y solo dos derrotas en su carrera como profesional.

Por su parte, Kenneth Sims Jr., de 31 años, cayó por tercera vez en el ring y se alejó de una disputa por el título mundial. El estadounidense tiene marca de 22 triunfos (8 de ellos por nocaut) y tres reveses como profesional

