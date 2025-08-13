Sha’Carri Richardson pidió disculpas tras ser arrestada por golpear a su novio

Sha’Carri Richardson pidió disculpas este martes luego de que fue arrestada por violencia doméstica contra su novio Christian Coleman.

Richardson detalló que se puso en una situación complicada y publicó una carta a Coleman en la mañana de este martes 12 de agosto.

“Lo amo y no tengo palabras para disculparme con él”, escribió la actual campeona mundial de los 100 metros planos en mayúsculas en Instagram, añadiendo que su disculpa “debería ser tan contundente” como sus “acciones”. “A Christian, te amo y lo siento mucho”, escribió.

Sha’carri Richardson and Christian Coleman incident. The fact she can do this in public is crazy can only imagine what goes on behind closed doors. Sha’carri is lucky Coleman got a lot of restraint. pic.twitter.com/3lBBDR1lGT — Fraudley (@fraudley7) August 8, 2025

¿Por qué arrestaron a Sha’Carri Richardson?

La atleta olímpica fue arrestada el 27 de julio por un delito de violencia doméstica de cuarto grado por presuntamente agredir a Coleman en el Seattle – Tacoma International Airport.

Estuvo ingresada en la Entidad Correccional Sur de Des Moines, Washington, durante más de 18 horas. Su arresto se produjo días antes de que corriera los 100 metros planos en el campeonato estadounidense de Eugene, Oregón.

Según el informe policial, un supervisor de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) notificó a un agente del aeropuerto sobre un altercado entre Richardson y su novio, Coleman, campeón mundial de 100 metros planos en 2019.

Sha’Carri Richardson threatens to snitch on “coward” boyfriend Christian Coleman after TSA accuses her of airport assault (Full Bodycam Footage)



“I can definitely provide footage of him assaulting me if possible.” pic.twitter.com/ZY9kBwueEh — Kollege Kidd (@KollegeKidd) August 13, 2025

El agente revisó las grabaciones y observó que Richardson extendía el brazo izquierdo, agarraba la mochila de Coleman y se la arrebataba. Richardson pareció entonces interponerse en el camino de Coleman, quien intentó esquivarla. Coleman fue empujado contra la pared.

De acuerdo a los funcionarios policiales, Coleman afirmó que no quería participar en las investigaciones posteriores al ataque.

Richardson escribió que Coleman “llegó a mi vida y me dio más que una relación, sino una mayor comprensión del amor incondicional a partir de mis experiencias pasadas”.

La corredora ganó los 100 metros en el Campeonato Mundial de 2023 en Budapest y obtuvo la plata en los Juegos Olímpicos de París el verano pasado.

También contribuyó a la obtención del oro olímpico en el relevo 4×100. En 2021, Richardson fue descalificada por dar positivo en un test de drogas tras consumir marihuana.

