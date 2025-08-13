Sheinbaum dice que entrega de narcos a EE.UU. fue una decisión “soberana” y por “seguridad” de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles que la decisión de entregar a 26 capos del narcotráfico a Estados Unidos, entre ellos Abigael González, alias ‘El Cuini’, cabecilla del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG); Servando Gómez ‘La Tuta’, líder de los Caballeros Templarios, fue una decisión “soberana” y por la seguridad del país.

“La decisión es por la seguridad de nuestro país, son decisiones soberanas, no tiene que ver con una petición”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La reacción de Sheinbaum ocurre luego de que el martes la Fiscalía General mexicana anunciara la entrega de esas personas, encarceladas en diferentes centros penitenciarios de México, que fueron solicitadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, quien se comprometió a no pedir la pena de muerte para ellos.

Estas 26 personas se suman a los 29 narcotraficantes que, el pasado mes de febrero, México entregó a Estados Unidos.

La gobernante mexicana aseguró que la entrega de estos narcotraficantes a EE.UU. no tiene tampoco qué ver con el acuerdo de seguridad entre ambos países, el cual ha sido clave para evitar la imposición de aranceles del 30 % a productos mexicanos.

Según la lista proporcionada por el Departamento de Justicia estadounidense, además de ‘El Cuini’ y ‘La Tuta’, también fueron enviados Juan Carlos Félix Gastélum, alias ‘El Chavo Félix’, yerno de Ismael Zambada ‘El Mayo’ García, Kevin Gil Acosta y Martín Zazueta, vinculados a Los Chapitos; Abdul Karim Conteh, un sierraleonés acusado de tráfico de migrantes; y Leobardo García y Luis Raúl Castro, alias ‘El Chacho’, ambos del Cartel de Sinaloa.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: Presidencia de México | EFE

También Pablo Edwin Huerta, alias ‘El Flaquito’, un importante capo del Cartel de Tijuana; y Roberto Salazar, buscado por asesinato de un sheriff de Los Ángeles en 2008.

El Departamento de Justicia estadounidense informó en un comunicado que los presos afrontan diversos cargos penales federales y estatales, incluyendo cargos relacionados con narcotráfico, toma de rehenes, secuestro, uso ilegal de armas de fuego, tráfico de personas, lavado de dinero, asesinato de un agente del sheriff y otros delitos.

Estados Unidos acusa a la mayoría de traficar grandes cantidades de drogas, como cocaína, metanfetamina, fentanilo y heroína.

Los 26 serán procesados en diferentes puntos de Estados Unidos, como Nueva York, California o el Distrito de Columbia; y todos ellos afrontan penas máximas de cadena perpetua excepto Abdul Karim Conteh, quien afronta 45 años de prisión.

El Gobierno mexicano fue el responsable de la custodia, traslado y entrega formal de dichas personas, que “se realiza bajo los protocolos institucionales con el debido respeto de sus derechos fundamentales, y del debido proceso”, informó la Fiscalía mexicana.

En febrero pasado, como parte de un acuerdo entre ambos países, México entregó a 29 narcotraficantes que estaban presos en el país, entre ellos el líder del Cartel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, y los antiguos líderes de Los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales.

La Administración de Donald Trump designó a principios de año como grupos terroristas a los seis principales carteles mexicanos: el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel del Noreste, el Cartel del Golfo, Carteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana.

Según el periódico The New York Times, Trump habría ordenado al Pentágono utilizar la fuerza militar contra los carteles.

Con información de EFE.

