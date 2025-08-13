Trump y Putin en Alaska, la región más rusa de EE. UU.

Donald Trump cede al máximo ante Vladimir Putin dentro de su propio país: Alaska no solo es geográficamente un lugar ideal para la reunión a la que el presidente estadounidense ha invitado al mandatario ruso. Trump tendrá que recorrer unos 5400 kilómetros en línea recta desde Washington hasta la Joint Base Elmendorf-Richardson, una base militar en el extremo norte de Anchorage, la ciudad más grande de Alaska.

Desde el Kremlin, son casi 7000 kilómetros en línea recta hasta el punto de encuentro en la base militar.

También desde una perspectiva histórica, Alaska es un lugar con significados para estadounidenses y rusos. Cuando este remoto rincón subártico del noroeste americano se convierta el viernes 15 de agosto en centro de la política mundial, ambas delegaciones difícilmente se sentirán extrañas en el lugar.

De colonia rusa a territorio estadounidense

Hasta finales de la última glaciación, hace unos 10 000 años, existía un puente de tierra entre el actual extremo oriental de Rusia y Alaska. Por esa vía habrían entrado los primeros seres humanos al continente americano. Luego, el aumento del nivel del mar hizo infranqueable el estrecho de Bering, y en Alaska quedaron aislados pueblos indígenas. Los aleutas, habitantes de la cadena de islas homónima entre Alaska y Rusia, llaman a la tierra “Alyaska”, origen del nombre actual.

En 1725, el zar Pedro el Grande envió al navegante Vitus Bering en una expedición en la que atravesó el estrecho que hoy lleva su nombre. En las décadas siguientes, marineros rusos llegaron a varios puntos de Alaska, fundaron asentamientos y se dedicaron al lucrativo comercio de pieles. En 1799, el zar Pablo I otorgó un monopolio comercial a la Compañía Ruso-Estadounidense, que también asumió funciones administrativas en la colonia.

A mediados del siglo XIX, los ingresos del comercio de pieles se redujeron porque los colonos rusos habían cazado en exceso focas y nutrias. Con la economía debilitada también por la Guerra de Crimea, Rusia quiso vender Alaska para obtener beneficios. El Reino Unido, que entonces controlaba Canadá, mostró interés. Sin embargo, Estados Unidos, rival de la época, no quiso cederle ese triunfo y ofreció la gran suma de 7,2 millones de dólares, considerable para aquel tiempo.

Iglesias ortodoxas, misiles y refugiados políticos

Bajo bandera estadounidense, la huella rusa sigue presente: hoy existen unas 80 comunidades de la Iglesia ortodoxa rusa, que celebran la Navidad según el rito ortodoxo a inicios de enero.

Durante la Guerra Fría, el llamado “Telón de Hielo” atravesaba el mar de Bering, equivalente en esa región a la Cortina de Hierro en Europa. En caso de un ataque soviético, Alaska sería la primera línea de defensa del continente americano. El ejército de EE.UU. construyó bases como la Joint Base Elmendorf-Richardson, así como radares y plataformas de misiles.

La cercanía también fue aprovechada en octubre de 2022, pero con un propósito muy distinto: dos rusos cruzaron en un pequeño bote desde Rusia hasta la isla de San Lorenzo, perteneciente a Alaska, para evitar ser reclutados para la guerra en Ucrania.

No es la primera cita histórica en Alaska

Sobre esa guerra quieren ahora conversar personalmente Trump y Putin en Anchorage, aunque sin participación de la Ucrania agredida por Rusia. Putin no será el primer jefe de Estado extranjero recibido en Anchorage por un presidente estadounidense: en septiembre de 1971, el emperador japonés Hirohito aterrizó allí en lo que fue su primer viaje al extranjero en ese cargo. Después de reunirse con el presidente Ronald Reagan, siguió viaje a Londres, Bonn y París.

Hoy, Putin no podría viajar después a Reino Unido, Alemania o Francia: en los tres países probablemente sería detenido y entregado al Tribunal Penal Internacional (TPI) en La Haya, debido a una orden de arresto internacional en su contra. Estados Unidos no reconoce al TPI; por ese motivo, Putin no corre riesgos en Alaska.

Desde la perspectiva de Washington, el estado más grande del país está tan lejos que casi parece ruso: esta semana, Trump dijo a la prensa en la Casa Blanca: “Me reuniré con Putin, el viernes voy a Rusia”.

Sigue leyendo:

· Zelensky insiste en pedir un alto el fuego antes de una posible reunión con Putin

· El gráfico que muestra cómo Rusia ha doblado sus ataques aéreos en Ucrania desde que Trump regresó al poder

· “Siempre estás mirando hacia arriba”: el pánico al sonido de los drones que sufren los soldados de Ucrania