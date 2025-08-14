Horóscopo de Mhoni Vidente del 15 al 17 de agosto de 2025

Aquí están las predicciones del fin de semana del 15 al 17 de agosto para tu signo del zodiaco.

Aries

Fin de semana de reconciliación con tu pareja van a ser unos días de estar saliendo mucho de fiesta y de sorpresas agradables.

Tendrás la invitación este viernes de un evento muy importante; no dejes de ir, que allí conocerás personas con las que tendrás mucha química. Cuídate de problemas de estómago, trata de llevar una buena dieta saludable.

Te llega un dinero extra por una deuda del pasado. Ya no mientas a tu pareja; es mejor seguir bien en tu relación amorosa. Recuerda que la mentira dura mientras la verdad llega. Mandas arreglar tu carro y le haces la afinación.

Un amigo del signo de Leo o Piscis te va a estar buscando para hacer un negocio. Tendrás un golpe de suerte el día domingo con los números 07 y 18, y trata de usar más el color amarillo para atraer más la abundancia.

El lado positivo de los Aries es el valor, la audacia, la confianza en sí mismos, el sentido del humor y ser muy caritativos y nobles.

El lado negativo de los Aries es que son egocéntricos, presumidos, burlistas y tienen un alto grado de venganza.

Tauro

Este signo tiene los sentidos muy desarrollados, es decir, son muy sensuales y les gusta disfrutar de todo lo bueno en la vida, desarrollando un talento en el diseño o la ingeniería, lo que los hace ser muy exitosos en cuestiones de su trabajo.

El lado positivo de los tauro es que son muy ahorradores y buenos administradores de sus recursos materiales, siempre muy alegres, con buen sentido del humor, y una gran capacidad de trabajo y desarrollo humano. Son muy fieles con su pareja sentimental.

El lado negativo de los tauro es que son muy tercos, cayendo, sin duda, en la agresión. También, su deseo por el sexo los lleva a ser muy infieles y su manera de hablar a caer en la torpeza.

Este fin de semana habrá muchas alegrías a tu alrededor en cuestión amorosa. Te invitan a salir de viaje o vas a visitar a tus familiares. Tendrás un trabajo extra que te dejará unos ingresos extras.

Días de suerte con los números 03 y 15. Este domingo te invitan a una fiesta en la que te la vas a pasar de lo mejor.

Géminis

Este signo tiene el gusto por la versatilidad y se manifiesta en todas las etapas de su vida, es decir, frecuentemente empiezan algo y casi nunca le dan continuidad. Eso hace que estén siempre pensando qué hacer para poder terminar sus estudios.

Lo que más les agrada es la comunicación y las ventas, que se les da muy fácil. Recuerden que este signo siempre quiere tener el poder y el dinero en su vida, por eso hace cualquier cosa para lograrlo.

El lado positivo de los géminis es su inteligencia o rapidez mental y una gran capacidad para relacionarse, además de ser muy humanos con los demás. Su lado negativo es que les gusta mucho decir mentiras y la inestabilidad amorosa en toda su vida.

Fin de semana de muchas fiestas, tus números de la suerte son 00, 11 y tu color, el azul. Recibirás regalos que no esperabas por tu cumpleaños.

Cáncer

Como es un signo de agua, predominan los sentimientos en todo lo que realiza y su gran memoria, es decir, que siempre se está acordando del pasado y es poco probable que lo separe de su presente. Por eso, este signo siempre debe ayudarse de un profesional para no caer en depresiones.

En el amor, es bastante tímido y casi nunca es infiel; le gusta quedarse con la misma persona toda su vida y es un gran defensor de su familia.

El lado positivo del cáncer es la tenacidad; siempre logra lo que quiere, tiene capacidad de sacrificio y siempre ve por los demás, y sobre todo, la discreción es su mayor virtud.

El lado negativo del cáncer es la indisciplina, la incapacidad emocional y casi siempre son muy infantiles en cuestión de su pareja amorosa.

Este fin de semana, puedes tener energías encontradas y problemas con tu pareja. Te llega la invitación a una fiesta este sábado.

Compras ropa o cambios de look, y arreglas asuntos de tu escuela y trabajo. Tus números de la suerte son 17, 99 y tu color es el amarillo.

Leo

Este signo está regido por el sol y, por eso, estos días van a ser de triunfos en todo lo que se propongan.

Los Leo tienen una gran personalidad, con un gran deseo de poder y riqueza. Nunca serán conformistas en su ámbito laboral y siempre buscan ser sus propios jefes en todo lo que realicen.

El lado positivo de los Leo es ser un gran líder y su capacidad de organización, y sin duda su gran generosidad y voluntad de sacar adelante a su familia. El lado negativo es un ego muy inflado o caer en lo presumido, la tendencia a dominar o ser muy tercos en sus decisiones y presunción.

Fin de semana de estar con sus seres queridos o en una fiesta familiar. Sábado de suerte con los números 07 y 15; tu color es el rojo.

Cambias tu celular por uno más reciente. Domingo de salir a la naturaleza para hacer ejercicio o renovar sus energías positivas.

Virgo

Este signo es uno de los más trabajadores del zodiaco por su gran deseo de sentirse útil ante los demás. Son muy autocríticos de su trabajo y no se permiten errores de ningún tipo. Por eso, siempre su carácter ante la vida es muy fuerte o de mal humor.

El Virgo es un signo de tierra cuya tendencia es la previsión y el análisis de todo su trabajo para ser exitosos y ser muy perfeccionistas.

El lado positivo de los Virgo es que son los más limpios de todos los zodiacos, o caen en la pulcritud, tienen mucho sentido del orden y el don de mando para decirle a cada quien lo que tiene que hacer.

Su lado negativo es ser muy chismosos, o casi nunca se guardan ningún secreto; son muy nerviosos ante los problemas, y más si son de salud, y algo egoístas, ya que casi siempre piensan nada más en ellos.

Fin de semana de estar arreglando asuntos familiares en tu hogar, te llega un dinero extra por lotería con los números 05 y 44. Tu color, el naranja. Domingo de estar con la familia en una fiesta con carne asada.

Libra

Fin de semana de estar con muchos pendientes de trabajo. Recuerda que tu signo siempre deja para lo último lo más importante, así que trata de administrar mejor tu tiempo. Es tiempo de ahorrar o aprender a valorar más lo que tienes en la vida.

Viernes de suerte en los juegos de azar con los números 09, 16; trata de usar mucho perfume para cortar lo negativo.

Ya no busques lo que no se va a dar; si esa persona ya no te quiere, es mejor cerrar ese círculo y avanzar en tu vida amorosa. Uno de los defectos que tiene tu signo, Libra, es que son muy tercos con situaciones que no son para ti.

Recuerda que tu compatibilidad en el amor es mejor con Aries y Géminis, así que encuentra a alguien así, no lo dudes y enamórate. Sábado y domingo de estar viendo mejoras en tu casa.

Te llega un regalo que no esperabas. Recuerda que siempre los Libra buscan el reconocimiento de los demás y la mejor manera de obtenerlo es siendo un triunfador.

Escorpio

Viernes de estar con juntas con los dueños y jefes de tu ámbito laboral, y eso te hace presionarte mucho en tu trabajo porque eres muy perfeccionista.

Recuerda que lo más importante de la vida laboral es que tú lo disfrutes, y verás cómo llegarán solo los reconocimientos.

Van tres días de mucha suerte en cuestiones de encuentros amorosos, y eso te hará sentir de lo mejor.

Te busca un familiar para arreglar un asunto de herencia. Ya no pidas permiso, atrévete a hacer cosas diferentes, ya que eso te hará sentir de lo mejor. Te llega un dinero extra por lotería con los números 06, 55; tu color es verde.

Te busca un amor prohibido del signo de Aries o Cáncer, que te hará sentir muy emocionado. Trata de evolucionar en todos los aspectos de tu vida: vuelve a estudiar y viaja más.

Sagitario

Fin de semana de estar con mucho trabajo y recibiendo ganancias extras. Recuerda que estás en tu mejor época y más porque tu energía positiva está más renovada.

Viernes de hacer una reunión en el trabajo para valorar algunos cambios de puesto o aumento de sueldo. También te invitan a cenar para festejar un cumpleaños. Ya no seas tan dramático en tu vida amorosa, trata de ser un poco más ligero y llevar tu relación de pareja sin tantos celos.

Te llega un dinero extra por un bono o venta de un coche; trata de guardarlo y administrar más tus ingresos. Van a ser unos días de mucha fiesta en todos los sentidos. Recuerda que eres el más carismático del zodiaco y eso te hace ser el mejor complemento de las reuniones.

Tus números de la suerte son 05, 21, tu color el blanco. Debes ser más disciplinado en todo lo que haces y más en cuestión de alimentación y ejercicio.

Capricornio

Viernes de estar con algo de problemas en tu trabajo y escuela. Trata de no involucrarte de más con tus compañeros y sé más cauteloso con lo que comentas, así evitarás chismes.

Te llega un dinero extra gracias a un bono o una deuda del pasado. Ten cuidado con los vicios y el alcohol; recuerda que lo tienes que controlar, ya que es tu punto débil.

Busca a una ex pareja para pedirle perdón; recuerda que tu signo se carga de mucha soberbia, pero a veces es bueno reconocer nuestros errores y volver a empezar. Arreglas asuntos de un curso los sábados.

Cuídate de problemas de úlceras e intestino. Conocerás un amor nuevo del signo de Tauro o Aries, que va a ser muy compatible contigo. Te regalan una mascota. Decide empezar a buscar una nueva casa.

Tus números de la suerte son 12 y 30; tu color, el rojo. Sé más selectivo en tus relaciones amorosas para que después no te sientas defraudado.

Acuario

Fin de semana de estar con mucho trabajo y estar analizando lo que haces bien en la vida. Recuerda que tu signo es muy analítico y siempre piensa lo que va a hacer, así que ordena tus ideas y empieza a realizarlas.

Ya no seas tan tajante en tus relaciones amorosas; recuerda que no vas a tener lo que deseas y nadie es perfecto. Así aprenderás a amar y ser amado. Verás cómo encontrarás a la pareja ideal, que es Tauro o Libra.

Pide un préstamo para pagar una deuda del pasado y de tus colegiaturas. Te invitan a una fiesta este sábado, donde te vas a divertir mucho. Recuerda mucho a un familiar que ya está con Dios; trata de dedicarle una oración en estos días.

Estudia más para los exámenes de curso o sé más aplicado. Tus números de la suerte son 13 y 40; tu color es el azul.

Controla tus emociones, que a veces tu carácter te hace pasar malos ratos. Recuerda que lo más importante en la vida es ser feliz.

Piscis

Tres días de estar haciendo cambios necesarios en tu vida, decide ya reacomodar tus sentimientos y empezar de nuevo. Recuerda que tu signo se está reinventando en estos días y las energías positivas te van a estar rodeando.

Viernes de estar con mucho trabajo y presiones; solo trata de no caer en provocaciones y mantener la calma. Haces pagos de tarjeta y decide ya empezar a ahorrar.

Ya no seas tan dramático en tu vida amorosa y aprende a ser un poco más tolerante con tu pareja sentimental y a no buscar controlar todo. Tu mejor pareja compatible es Libra y Cáncer.

Te llega un dinero extra por lotería con los números 08 y 23; tu color es el rojo. Debes aceptar las críticas; recuerda que tu signo son dos peces encontrados y eso te hace tener los sentimientos muy sensibles, o sea, no sabes si amas o odias.

Así que trata de definir tus emociones y ser más claro con lo que quieres. Te invitan a una fiesta este sábado, donde te vas a divertir mucho. Manda a arreglar tu coche y cámbiale una llanta.