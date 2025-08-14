La camioneta del futuro: Cadillac apuesta por lo eléctrico

El futuro de las camionetas de alta gama ya tiene un nuevo nombre: Cadillac Elevated Velocity. La marca estadounidense escogió la Semana del Automóvil de Monterey para revelar este prototipo, un ejercicio que va más allá de un simple concepto y que insinúa cómo la compañía quiere reinventar sus vehículos eléctricos.

Lejos de ser solo una camioneta experimental, el Elevated Velocity busca consolidar el lenguaje de diseño de Cadillac en la era de la electrificación.

Con una silueta imponente, detalles inesperados y soluciones tecnológicas futuristas, este modelo concentra la apuesta por un lujo más audaz y personalizado.

Más que un prototipo de exhibición, el Elevated Velocity funciona como un laboratorio rodante. En él confluyen propuestas de diseño exterior, innovaciones en el habitáculo y modos de conducción que anticipan cómo Cadillac pretende diferenciarse en el competido mercado de los eléctricos premium.

Un diseño que rompe moldes

En la parte frontal, Cadillac abandona la tradicional parrilla cerrada para darle paso a un panel del color de la carrocería, un cambio que proyecta modernidad y dinamismo.

Las luces delanteras estriadas no solo cumplen una función estética: también refuerzan la identidad visual de la marca con un estilo sofisticado y reconocible.

El lateral sorprende con una silueta tipo cupé, ventanillas teñidas en azul y detalles inspirados en las formas geométricas de Piet Mondrian. El marco inferior negro, de proporciones robustas, aporta sensación de solidez y despeje frente al suelo.

En la parte trasera destacan stops estilizados, un difusor de grandes dimensiones y una ventana con ranura que redondea un perfil cargado de exclusividad.

Los rines de 24 pulgadas y las puertas de ala de gaviota, aunque impactantes, se mantendrán como elementos de exhibición propios del prototipo y no llegarán a producción.

Un habitáculo sensorial

El interior del Elevated Velocity busca impresionar tanto como su exterior. Con una disposición 2+2, los asientos están forrados en cuero napa Rojo Morello combinado con telas bouclé en tonos Cerise y Granate, una mezcla que resalta texturas y transmite calidez.

El puesto de conducción rompe con las convenciones: el volante incluye una pantalla integrada que funciona como tablero de instrumentos, mientras que la consola central incorpora un panel de cristal de formato libre. Ninguna pantalla es rectangular, lo que refuerza el carácter disruptivo del diseño.

El prototipo también apuesta por experiencias inmersivas. En el llamado “Modo Elevación”, el volante y los pedales se ocultan, el vehículo pasa a ser autónomo, la iluminación del habitáculo se torna roja y entra en acción un sistema de purificación de aire con aromaterapia. A este se suma un asistente de respiración que busca relajar al ocupante.

En contraste, el “Modo Velocidad” activa todos los indicadores relacionados con el desempeño: velocidad, tiempo y nivel de batería. Además, se integra la navegación en tiempo real para la conducción más dinámica.

Tecnología con visión futurista

El Elevated Velocity incluye un tren motriz eléctrico con dos motores y tracción total. Cadillac asegura que esta configuración le permitirá alcanzar un desempeño “atlético”, comparable al de un hiperdeportivo.

La suspensión también es protagonista: ofrece un programa Terra para incrementar la distancia al suelo en terrenos difíciles y otro llamado Sand Vision, diseñado para activar cámaras especiales cuando se conduce en arena o en medio de tormentas.

Como detalle curioso, el prototipo propone un sistema de autolimpieza que elimina la suciedad exterior mediante vibraciones de la carrocería, una idea que, aunque parece lejana a la producción, revela la intención de Cadillac de experimentar con soluciones radicales.

En el maletero frontal (frunk), los diseñadores integraron un kit de polo compuesto por casco, guantes, rodilleras y mazo en color Rojo Morello, un guiño excéntrico a los accesorios de lujo que podrían acompañar futuros modelos.

El Elevated Velocity no tiene aún precio estimado, pues se trata de un prototipo conceptual. Sin embargo, en un mercado donde los SUV eléctricos de lujo superan con facilidad los $80,000 dólares, Cadillac insinúa que su propuesta entraría a competir en la franja más alta del segmento.

El modelo refleja una filosofía clara: el lujo en la movilidad eléctrica no debe ser una copia de lo ya existente, sino una experiencia distinta que combine exclusividad, personalización y tecnología.

Al abrir el debate sobre lo que significa conducir —o dejarse conducir— en el futuro, Cadillac marca un camino propio frente a rivales como Tesla, BMW o Mercedes-Benz.

Un futuro en construcción

Aunque varias de las soluciones del Elevated Velocity no llegarán tal cual a las calles, muchas de sus ideas sí se filtrarían en próximos lanzamientos de Cadillac. El interior minimalista, las nuevas proporciones exteriores y la apuesta por la experiencia sensorial en el habitáculo son pistas de lo que se verá en la próxima generación de SUV de la marca.

La presentación en Monterey no es solo una vitrina: fue también un mensaje de que Cadillac no piensa quedarse atrás en la carrera eléctrica. El Elevated Velocity, con sus exageraciones y excesos, es una muestra de mucha ambición.

