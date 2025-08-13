Cadillac lanza programa Curated en el CT5-V Blackwing

Fiel a su filosofía de fabricar sedanes de lujo y alto rendimiento, Cadillac ha decidido subir la apuesta con una propuesta que va más allá de la velocidad y la potencia.

La marca estadounidense, reconocida por su mezcla de ingeniería avanzada y refinamiento estético, acaba de anunciar que el CT5-V Blackwing 2026 será el primer modelo en recibir el tratamiento del nuevo programa Curated by Cadillac.

Se trata de una iniciativa que busca ofrecer a un grupo muy selecto de clientes un nivel de personalización que antes solo estaba disponible para el modelo más exclusivo de la compañía: el Celestiq.

Desde colores de carrocería pintados a mano hasta interiores confeccionados con materiales de calidad artesanal, este programa promete transformar cada vehículo en una pieza única, adaptada al estilo y los gustos de su propietario.

Curated by Cadillac: del Celestiq al CT5-V Blackwing

El programa Curated by Cadillac nació como parte del lanzamiento del Celestiq, considerado el Cadillac más lujoso jamás fabricado. Este sedán eléctrico marcó un antes y un después para la marca, no solo por su tecnología, sino también por la atención al detalle en cada aspecto de su diseño.

Ahora, Cadillac ha decidido extender esa filosofía de personalización extrema a un modelo icónico por razones distintas: el CT5-V Blackwing, un sedán deportivo que combina un motor V-8 supercargado con una puesta a punto pensada para los entusiastas de la conducción pura.

La unión de la potencia bruta del Blackwing con la delicadeza estética del programa Curated crea una fórmula inédita para la marca.

Una paleta de posibilidades casi infinita

Uno de los pilares del programa Curated es la personalización exterior. Los clientes tendrán acceso a una paleta de más de 160 colores, que incluyen acabados de alto brillo, tonos escarchados y combinaciones especiales.

Cada pintura será aplicada a mano por artesanos, garantizando un nivel de detalle y profundidad que difícilmente puede lograrse con procesos industriales convencionales.

En el interior, la historia no es diferente. Curated by Cadillac permitirá a los compradores mezclar y combinar materiales para crear millones de combinaciones posibles.

Cuero de primera calidad, costuras a mano, insertos en madera o fibra de carbono, y detalles metálicos cuidadosamente pulidos son solo algunas de las opciones disponibles. La idea es que cada CT5-V Blackwing Curated sea irrepetible.

Una experiencia guiada por expertos en diseño

Más allá de la personalización de materiales y colores, Curated by Cadillac busca que la experiencia de compra sea en sí misma un evento exclusivo.

Cada cliente trabajará de la mano con un conserje de diseño de Cadillac, un profesional con experiencia no solo en el mundo automotriz, sino también en áreas como la moda, el diseño de interiores y las bellas artes.

El interior del Cadillac CT5-V Blackwing 2026 Curated by Cadillac. Crédito: Cadillac. Crédito: Cortesía

Este asesor especializado ayudará a definir cada detalle del vehículo, desde la elección de la tapicería hasta el tipo de acabado en las molduras. El proceso se desarrollará en colaboración con el concesionario y estará enfocado en traducir la visión estética del cliente en un automóvil que la materialice al 100%.

Cadillac asegura que sus conserjes han colaborado con artistas y marcas de prestigio internacional, lo que garantiza que el resultado no solo cumpla con las expectativas, sino que supere lo que el cliente creía posible en un automóvil de producción.

Mecánica sin compromisos

Aunque el programa Curated se centra en la personalización estética, el CT5-V Blackwing 2026 no hace concesiones en cuanto a rendimiento. Bajo el capó, mantiene su motor V-8 supercargado de 6.2 litros, capaz de generar 668 caballos de fuerza y 659 lb-pie de torque.

Los clientes podrán elegir entre una transmisión manual de 6 velocidades, pensada para los puristas, o una automática de 10 velocidades, que ofrece cambios rápidos y suaves.

La tracción trasera, junto con la puesta a punto del chasis, asegura que el Blackwing mantenga su reputación como uno de los sedanes más emocionantes de conducir en el mercado actual.

Producción artesanal en Michigan

La fabricación del CT5-V Blackwing Curated se llevará a cabo en el Centro de Artesanos de Cadillac en Warren, Michigan. Aquí, cada unidad será ensamblada con atención al detalle, siguiendo procesos que combinan la precisión de la ingeniería moderna con el toque humano de los artesanos.

Este enfoque de producción limita la cantidad de vehículos disponibles, lo que aumenta su exclusividad.

Cadillac no ha revelado el número exacto de unidades que se fabricarán bajo este programa, pero ha confirmado que será una cifra muy reducida para garantizar que cada coche reciba el nivel de atención prometido.

Más del Cadillac CT5-V Blackwing 2026 Curated by Cadillac. Crédito: Cadillac. Crédito: Cortesía

Precio y disponibilidad

El Cadillac CT5-V Blackwing 2026 Curated tendrá un precio inicial aproximado de $158,000 dólares en Estados Unidos y Canadá. Las primeras unidades estarán disponibles en el primer semestre de 2026, y dado el carácter limitado del programa, se espera que las reservas se agoten rápidamente.

Para los coleccionistas y entusiastas de la marca, este modelo representa una oportunidad de adquirir un vehículo que no solo destaca por su desempeño, sino que también es un objeto de diseño personalizado.

Una nueva estrategia de lujo para Cadillac

La introducción del programa Curated en un modelo como el CT5-V Blackwing revela una estrategia más amplia de Cadillac: llevar la personalización extrema a otros segmentos de su gama.

Mientras el Celestiq se posiciona como el buque insignia eléctrico, el Blackwing permite que los apasionados de la combustión interna también puedan disfrutar de un coche diseñado a su medida.

John Roth, vicepresidente de Cadillac Global, lo resumió así: “Queremos que nuestros clientes más exigentes tengan acceso a opciones exclusivas con detalles únicos que diferencien su auto de cualquier otro en el mercado”.

Con el lanzamiento del CT5-V Blackwing 2026 Curated, Cadillac busca atraer a un cliente que no está dispuesto a sacrificar prestaciones por elegancia, ni diseño por rendimiento. Es la unión de dos mundos: la adrenalina de un sedán deportivo con la exclusividad de un producto hecho casi a mano.

