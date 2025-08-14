Óscar Duarte quiere la revancha con Ryan García: “Me quedó la espinita”

Óscar Duarte quiere la revancha con Ryan García porque cree que también utilizó sustancias prohibidas cuando subieron al ring en diciembre de 2023 y quiere que en esta ocasión peleen en igualdad de condiciones.

En declaraciones a ESPN KnockOut, Duarte comentó que el promotor Óscar de la Hoya le mencionó la posibilidad de un segundo duelo y espera que se pueda concretar muy pronto para ajustar cuentas.

“Sí lo mencionó Óscar de la Hoya (una pelea de revancha con Ryan) y, de hecho, son cuentas pendientes que traigo con él, porque a raíz de nuestra pelea lo descubren inyectándose esteroides, a mí me quedó la espinita de que en nuestra pelea él llevaba trampa”, dijo.

Ryan García quiere enfrentar a Teófimo López. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

“Hay una deuda pendiente, digo yo, porque no me voy a quedar a gusto hasta que se haga la revancha y hasta ganar esa pelea. Sé que no íbamos en igualdad de condiciones. Me gustaría la revancha, en igualdad de condiciones, los dos limpios, en el mismo peso y adelante, yo encantado”, añadió.

En la pelea entre ambos, King Ry noqueó a Óscar Duarte en el octavo asalto con una combinación de golpes que lo hicieron tambalear sobre el ring y caer de rodillas contra la lona. El réferi comenzó el conteo de protección, pero ‘La Migraña’ no pudo ponerse de pie antes de terminar la cuenta. A pesar de las acusaciones, en aquella ocasión el californiano pasó con éxito las pruebas antidopaje.

Cuatro meses después, Ryan García dio positivo por Ostarina en dos pruebas antes de la pelea con Devin Haney y, aunque demostró que fue causado por dos suplementos contaminados, fue suspendido por un año del boxeo la Comisión Atlética del Estado de Nueva York.

‘La Migraña’ venció hace unas semanas Kenneth Sims Jr. y suma cuatro victorias consecutivas tras su derrota contra García. El mexicano ahora se posiciona como un serio contendiente por el título de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en las 140 libras.

Ryan García atrapó a Óscar Duarte con una combinación de golpes que lo mandaron a la lona en el octavo Crédito: Golden Boy Promotions | Cortesía

Óscar Duarte, de 29 años, consiguió su cuarto resultado positivo en fila y pronto podría conseguir una pelea por el campeonato mundial. El mexicano cuenta con registro de 30 victorias (23 por la vía rápida) y solo dos derrotas en su carrera como profesional.

Por su parte, Ryan García, de 25 años, regresó a la acción tras un año de inactividad por una suspensión por dopaje y cayó por segunda vez en su carrera. El mexoamericano tiene récord de 24 triunfos (20 por nocaut), dos reveses y un no contest en su carrera profesional.

