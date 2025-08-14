Piscis hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 14 de agosto

La reconocida astróloga y clarividente mexicana, Mhoni Vidente, reveló sus predicciones para este miércoles 13 de agosto, destacando que la semana abrirá una etapa de renovación y alivio.

Piscis

Para el signo de Piscis, la especialista asegura que las tensiones y cargas emocionales acumuladas en los últimos días comenzarán a disiparse, dando paso a un ambiente más ligero y optimista, favorable tanto para el crecimiento personal como profesional.

Según sus visiones, este es un momento propicio para cerrar ciclos, soltar lo que ya no aporta y recibir nuevas oportunidades laborales que podrían marcar un punto de inflexión. También sugiere realizar prácticas de purificación energética, como rituales sencillos, meditaciones profundas o limpiezas del hogar, con el fin de atraer vibraciones positivas.

Mhoni Vidente remarca, además, la importancia de prestar atención a los consejos de personas cercanas que, desde la sinceridad y el afecto, puedan brindar orientación clave para tomar decisiones trascendentales.

El miércoles 13 de agosto, asegura la astróloga, traerá un golpe de suerte para Piscis. Los números 01 y 23 podrían estar asociados a un impulso decisivo hacia objetivos importantes. “Ese día, las señales estarán claras y el universo alineado para favorecer proyectos y acercar a cada persona a sus más grandes deseos”, afirmó.