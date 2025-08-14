Tiroteo en Virginia deja tres agentes heridos durante cumplimiento de órdenes de arresto

Tres agentes del sheriff del condado de Pittsylvania, en el sur de Virginia, fueron alcanzados por metralla el miércoles mientras ejecutaban órdenes de arresto y una orden de protección.

El sheriff Michael W. Taylor informó que las lesiones no comprometieron la vida de los funcionarios, aunque reconoció que se encontraban “conmocionados” por el incidente.

Las órdenes se relacionaban con delitos de portación de arma de fuego y allanamiento. La operación derivó en un enfrentamiento que se prolongó por varias horas, pero que concluyó sin más víctimas, con el presunto tirador bajo custodia.

Heridos por metralla

Taylor precisó que ninguno de los agentes recibió impactos directos de bala, sino que las heridas fueron causadas por fragmentos de metralla. “Están bien. Ahora están en proceso de recuperación”, afirmó en declaraciones reseñadas por AP.

El sheriff solicitó a la Policía Estatal de Virginia que asuma la investigación del tiroteo. El sargento Rick Garletts, portavoz de ese cuerpo, adelantó que los equipos permanecerían toda la noche en la escena para recolectar pruebas.

Garletts subrayó que el desenlace pudo haber sido más grave: “Estamos muy contentos de que no haya habido más lesiones esta noche. Me alegra que se haya rendido y haya salido”.

El representante republicano John McGuire, que representa al quinto distrito congresional de Virginia, expresó en la red X su solidaridad con los agentes heridos y sus familias. “Seguimos de cerca la situación y tenemos presentes en nuestros corazones a todos los afectados durante este momento difícil”, escribió.

El condado de Pittsylvania se encuentra en la frontera sur de Virginia con Carolina del Norte, a unos 158 kilómetros al noroeste de Raleigh. La zona es predominantemente rural, pero ha registrado en los últimos años un incremento de incidentes que involucran armas de fuego en procedimientos judiciales.

