Cómo acceder a tus fotos, contactos y mensajes desde el PC con Phone Link

Imagina que estás en la sala, con la laptop encendida, trabajando o navegando tranquilo, y recibes una foto o un mensaje. En lugar de estar tomando el celular cada dos segundos, puedes ver todo eso directamente en tu computadora, gracias a la aplicación Phone Link (antes conocida como “Tu Teléfono”).

Una vez vinculado tu teléfono con la PC, toda la información aparece en una interfaz sencilla y organizada. No necesitas interrumpir lo que estás haciendo para responder un mensaje, revisar una imagen o buscar un contacto. Esa conexión fluida ahorra tiempo y mantiene tu concentración, porque solo debes mover la vista un poco para atender lo que llega.

¿Para qué sirve usar Phone Link desde tu computadora?

Es muy útil para no estar cambiando de dispositivo mientras trabajas. En lugar de alternar entre la computadora y el teléfono, puedes:

Acceder y responder mensajes, incluso SMS, usando el teclado de la PC.

Visualizar notificaciones y descartarlas sin interrumpir tu flujo de trabajo.

Revisar las fotos más recientes: se pueden ver y transferir hasta unas 2,000 imágenes directamente al ordenador, ideal para editarlas o compartirlas de inmediato.

Realizar y recibir llamadas desde la computadora, usando audífonos o altavoces, sin necesidad de tocar el teléfono.

En algunos modelos de teléfonos Android, como Samsung, OnePlus o ASUS, es posible incluso espejar la pantalla del móvil para usar aplicaciones directamente en el monitor, con el mouse y el teclado. Esto es ideal para escribir, editar imágenes o, por qué no, jugar un rato.

Esta función resulta especialmente práctica en reuniones virtuales, cuando no quieres que el teléfono aparezca en cámara, o cuando necesitas insertar rápidamente una foto o copiar un texto que te enviaron por WhatsApp sin perder el ritmo.

¿Cómo configurarlo? Se hace en pocos minutos

En Windows 11, la aplicación Phone Link ya viene instalada de fábrica, mientras que en Windows 10 se puede descargar desde la Microsoft Store. Al abrirla, eliges si vas a conectar un teléfono Android o un iPhone.

Si usas Android, necesitarás la app Link to Windows en el teléfono (algunos dispositivos ya la traen preinstalada). Luego, basta con escanear el código QR que aparece en la pantalla de la computadora o emparejar ambos dispositivos por Bluetooth.

En el caso del iPhone, la conexión se realiza únicamente por Bluetooth y permite acceder a mensajes, llamadas y contactos, aunque con menos funciones que en Android.

Después, solo tienes que otorgar los permisos que la aplicación solicite en el teléfono y listo. Desde la configuración de Phone Link puedes elegir qué notificaciones mostrar, si se sincronizan fotos, mensajes y llamadas, o si se habilita el uso compartido del portapapeles para copiar y pegar entre dispositivos.

¿En qué situaciones resulta más útil?

Piensa en una videollamada importante en la que te llega un mensaje con datos clave. En lugar de buscar el teléfono, desbloquearlo y abrir la app, lo lees y respondes desde la PC en segundos.

Otro escenario común: estás editando un documento o una imagen y necesitas pasar una captura reciente. Con Phone Link solo abres la pestaña de Fotos, arrastras la imagen y en cuestión de segundos está en tu proyecto.

También es útil para quienes trabajan con redes sociales, ya que permite responder mensajes o comentarios desde la computadora, manteniendo la misma velocidad y comodidad del teclado físico. Además, si usas la función de copiar y pegar entre dispositivos, puedes transferir texto o imágenes sin cables ni envíos por correo, algo que agiliza mucho el trabajo diario.

En definitiva, Phone Link convierte tu computadora en una extensión de tu teléfono. Y cuando cada segundo cuenta, como en reuniones, proyectos creativos o tareas administrativas, esta herramienta puede marcar una gran diferencia en tu productividad sin que apenas lo notes.

