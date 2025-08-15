Declaran culpabe a hombre de Utah que fingió su muerte y huyó de EE.UU. para evitar cargos por violación

Un hombre de Rhode Island, acusado de fingir su muerte y huir de Estados Unidos para evadir cargos de violación, fue declarado culpable de agredir sexualmente a una exnovia en el primero de dos juicios en Utah.

Un jurado del condado de Salt Lake declaró a Nicholas Rossi culpable de una violación ocurrida en 2008 tras un juicio de tres días en el que su acusadora y sus padres declararon. El veredicto se produjo horas después de que Rossi, de 38 años, se negara a declarar. Será sentenciado en el caso el 20 de octubre y está previsto que comparezca en juicio en septiembre por otro cargo de violación en el condado de Utah.

La violación, un delito grave en primer grado, conlleva una pena en Utah de cinco años a cadena perpetua, declaró el fiscal de distrito del condado de Salt Lake, Sim Gill.

“Agradecemos a la sobreviviente de este caso por su disposición a denunciar, años después de que ocurriera este ataque”, declaró Gill en un comunicado el miércoles por la noche. “Agradecemos su paciencia mientras trabajábamos para traer a la acusada de regreso al condado de Salt Lake para que este juicio pudiera llevarse a cabo y ella pudiera obtener justicia. Se necesitó coraje y valentía para testificar y confrontar a su agresor para exigirle responsabilidades”.

Fue reconocido por sus tatuajes

Las autoridades de Utah comenzaron la búsqueda de Rossi, cuyo nombre legal es Nicholas Alahverdian, cuando fue identificado en 2018 a través de un kit de ADN de violación con una década de antigüedad. Fue uno de los miles de sospechosos de violación identificados y posteriormente acusados cuando el estado intentó eliminar la acumulación de kits de violación, según informó CBS News.

Meses después de ser acusado en el condado de Utah, un obituario en línea afirmó que Rossi había fallecido el 29 de febrero de 2020 a causa de un linfoma no Hodgkin en etapa avanzada. Sin embargo, la policía de su estado natal, Rhode Island, junto con su exabogado y una antigua familia de acogida, pusieron en duda su fallecimiento. Fue arrestado en Escocia al año siguiente mientras recibía tratamiento por COVID-19 después de que el personal del hospital de Glasgow reconociera sus distintivos tatuajes en una notificación de Interpol.

Rossi fue extraditado a Utah en enero de 2024, aunque insistió en que era un huérfano irlandés llamado Arthur Knight, a quien le estaban tendiendo una trampa. Los investigadores afirman haber identificado al menos una docena de alias que Rossi usó a lo largo de los años para evadir su captura.

Compareció ante el tribunal esta semana en silla de ruedas, con traje y corbata y usando un tanque de oxígeno.

A lo largo del juicio, la fiscalía presentó a un hombre inteligente que usó su encanto para aprovecharse de una joven vulnerable. Ella vivía con sus padres y se recuperaba de una lesión cerebral traumática cuando respondió a un anuncio personal que Rossi publicó en Craigslist. Comenzaron a salir y se comprometieron en unas dos semanas.

Se aprovechaba de ella

El lunes, la mujer describió cómo le pidieron que pagara sus citas, las reparaciones del auto de Rossi, le prestara $1,000 para que no lo desalojaran de su apartamento y se endeudara para comprar sus anillos de compromiso.

“Era un poco tímida en ese entonces, así que me costaba más defenderme”, dijo.

La relación se descontroló rápidamente después de su compromiso, y Rossi “se volvió controlador y me decía cosas desagradables”, declaró. La pareja tuvo una pelea en la que Rossi supuestamente golpeó su coche y usó su cuerpo para impedirle salir del aparcamiento. Finalmente, ella lo dejó entrar y lo llevó a casa, pero dijo que no tenía planes de continuar la relación.

Accedió a entrar en su casa para hablar, pero él la empujó a la cama, la sujetó y “me obligó a tener sexo con él”, declaró. La mujer describió que se quedó inmóvil, paralizada por el miedo.

La mujer dijo que los comentarios despectivos de sus padres la convencieron de no acudir a la policía en ese momento. Denunció la situación una década después, tras verlo en las noticias y enterarse de que había sido acusado de otra violación ese mismo año.

Los abogados de Rossi intentaron convencer al jurado de que su acusadora acumuló años de resentimiento después de que la obligara a pagar todo durante su relación de un mes. Argumentaron que ella lo acusó de violación para vengarse años después, cuando él estaba recibiendo atención mediática.

