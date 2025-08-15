Detienen a sujeto que abusaba de su sobrino en Jalisco y difundía los videos en la dark web

La detención de un hombre acusado de abuso sexual infantil y difusión de material ilícito en internet movilizó a autoridades estatales y federales, gracias a la colaboración del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos. El caso, que involucra a un menor de seis años, quedó al descubierto tras una denuncia internacional y derivó en operativos simultáneos en Jalisco.

En julio pasado, el agregado jurídico del FBI en Estados Unidos notificó a la Fiscalía General del Estado de Jalisco sobre la existencia de un video de abuso sexual infantil detectado en la dark web.

El material mostraba a un menor de seis años y permitió a las autoridades iniciar un rastreo digital y físico para identificar al presunto agresor, de acuerdo con información del diario El Universal.

Agentes de la Policía de Investigación de Jalisco detuvieron en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga a Alfredo Salvador “N”, de 38 años, señalado como tío del menor. De acuerdo con las investigaciones, el hombre habría difundido videos del abuso en la dark web y otras plataformas.

En coordinación con el @FBI, la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia logró detener en la Zona Metropolitana de Guadalajara a un hombre y una mujer señalados por delitos en agravio de un menor. pic.twitter.com/L96MLz2n0q — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) August 14, 2025

Como parte del operativo se realizaron cateos en dos propiedades donde se aseguraron dispositivos electrónicos y otros indicios.

El niño fue localizado y se encuentra bajo resguardo de las autoridades, recibiendo atención médica y psicológica especializada.

En el mismo caso fue detenida su madre, Jessica Nohemí, de 32 años, acusada de maltrato infantil. De acuerdo con registros oficiales, la custodia del menor le había sido retirada previamente, dejándolo a cargo del tío, según detalló Milenio.

Las autoridades continúan con el análisis de los dispositivos electrónicos asegurados para identificar posibles cómplices y más material ilícito. También se trabaja en la eliminación del contenido detectado en la dark web y otras plataformas, con apoyo de agencias internacionales.

