El cantante Sean Kingston pasará tres años y medio en la cárcel por fraude

El cantante Sean Kingston, famoso por su éxito ‘Beautiful Girls’, cambió las luces del escenario por las rejas de una prisión. El artista, cuyo nombre real es Kisean Anderson, fue condenado a 3,5 años de prisión por un elaborado esquema de fraude electrónico que estafó más de un millón de dólares en artículos de lujo en el sur de Florida.

Más información del caso

El caso involucró no solo a Kingston, también a su madre, Janice Turner, quien recibió una sentencia aún más dura: cinco años de prisión más tres de libertad condicional.

La fiscalía los acusó de engañar a vendedores de joyas, autos de lujo y otros bienes con transferencias bancarias falsas. ¿Su método? Enviar comprobantes manipulados para hacer creer que el dinero estaba en camino… cuando en realidad nunca llegaba.

Uno de los momentos más reveladores del juicio fue un mensaje de texto que Kingston le envió a su madre: “Te dije que hicieras un recibo falso… para que parezca que la transferencia llegará en un par de días”.

FILE – Sean Kingston y Janice Turner fueron condenados a prisión por fraude.

Crédito: Jordan Strauss/Invision/AP, File.

Entre las víctimas estuvo Moshe Edery, un joyero de Fort Lauderdale que le regaló a Kingston un reloj Audemars Piguet de $285,000 con la promesa de que el cantante lo conectaría con otras celebridades. Pero cuando Edery descubrió que la transferencia bancaria era falsa, no solo perdió el dinero, al mismo tiempo perdió su trabajo y su reputación.

¿Arresto domiciliario? ¡Denegado!

Aunque Kingston intentó evitar la cárcel alegando que sus crímenes no eran violentos y que ya había devuelto dinero a algunas víctimas, el juez no se conmovió. Después de todo, el esquema fue tan descarado que incluso requirió una redada del equipo SWAT en su mansión de Florida.

Kingston, que alguna vez colaboró con estrellas como Justin Bieber, Nicki Minaj y Chris Brown, ahora tendrá tiempo de sobra para componer nuevas canciones… aunque esta vez, desde una celda. Mientras que, su madre cumplirá una condena más larga.

