El gran roadster de Maybach ya tiene precio en EE.UU.

Mercedes-Maybach no es simplemente una división de vehículos de alta gama dentro del universo Mercedes-Benz, es una declaración de lo que significa llevar el lujo a su máxima expresión.

Durante años, sus sedanes han competido directamente con firmas como Rolls-Royce y Bentley, marcando la pauta en cuanto a confort y refinamiento.

Sin embargo, para el modelo 2026, la marca alemana decidió abrir una nueva puerta: trasladar esa experiencia al mundo de los descapotables deportivos.

El resultado es el Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series 2026, un roadster que condensa el lujo de la artesanía más cuidada en un formato biplaza y descapotable, sin renunciar a la potencia ni a la tecnología de vanguardia. Este modelo no es un experimento, sino un paso firme hacia un segmento donde pocos rivales pueden competir de igual a igual.

Un Maybach reinterpretado para la libertad

Si los sedanes Maybach representan el máximo nivel de confort en largos trayectos, el nuevo SL 680 Monogram Series traduce ese mismo lujo en una experiencia más personal e íntima.

Es un auto pensado para quien quiere disfrutar del placer de conducir al aire libre, rodeado de materiales exquisitos y un nivel de detalle difícil de igualar.

El precio base de este roadster comienza en $224,900 dólares, lo que lo sitúa en la cima del mercado de convertibles de lujo. Cada unidad se produce con especial atención a la personalización, siguiendo el principio de Maybach de que el vehículo debe reflejar tanto la identidad de la marca como el estilo único de su propietario.

Identidad de diseño: dos mundos en uno

Uno de los elementos más llamativos del Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series es la posibilidad de elegir entre dos conceptos estéticos que lo transforman por completo.

El primero es el “White Ambient”, que combina el Negro Obsidiana Metalizado con un Blanco Moonlight Magno, ofreciendo un contraste elegante y luminoso. El segundo, denominado “Red Ambient”, se inclina hacia una personalidad más atrevida con Negro Obsidiana y Rojo Granate Metalizado.

La carrocería está coronada por la característica parrilla Maybach, que en esta versión recibe iluminación propia y la icónica estrella vertical de Mercedes-Benz. El capó ofrece como opción un diseño exclusivo denominado PixelPaint con detalles en oro rosa, algo reservado únicamente a quienes desean un nivel de personalización superior.

El conjunto se completa con llantas forjadas de 21 pulgadas disponibles en dos estilos: el clásico diseño Monoblock de cinco orificios o una alternativa multirradio, ambas con acabado de alta precisión. Como toque final, el techo de lona incorpora discretamente el logotipo de Maybach grabado en antracita.

Interior: lujo artesanal y tecnología en armonía

Al abrir las puertas, el interior confirma que este modelo no se limita a ser una versión reducida del S680, sino que tiene identidad propia. La tapicería está confeccionada en cuero napa Crystal White, tratado con un proceso de curtido sostenible.

Este material cubre desde los asientos hasta la consola central, las puertas y los paneles laterales, envolviendo al conductor y acompañante en un ambiente único.

Mercedes-Maybach SL680. Crédito: Mercedes-Benz. Crédito: Cortesía

Los asientos, además de su diseño envolvente, ofrecen funciones de climatización y masaje, propios de la firma Maybach. Los detalles artesanales aparecen en patrones geométricos que decoran superficies y costuras, aportando un aire de exclusividad.

En cuanto a tecnología, el tablero incluye una pantalla digital personalizable para el conductor y una pantalla central multimedia de grandes dimensiones con animaciones específicas de Maybach. Cada arranque del vehículo se convierte en una experiencia visual con gráficos de bienvenida exclusivos.

Los acabados cromados en acero inoxidable se extienden por los pedales, el volante y los umbrales iluminados de las puertas, reforzando la sensación de estar frente a un vehículo que no escatima en ningún detalle.

Motor V8 con alma deportiva

El lujo no está reñido con el rendimiento, y eso queda claro bajo el capó del Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series. Este modelo incorpora un motor V8 biturbo de 4.0 litros, capaz de entregar 577 caballos de fuerza y 590 libras-pie de torque. Con estas cifras, el roadster acelera de 0 a 60 mph en apenas 4 segundos, cifras propias de un deportivo de alto nivel.

La potencia se gestiona mediante la transmisión automática 9G-TRONIC, junto con el sistema de tracción total variable 4MATIC+, que reparte la fuerza de forma inteligente entre los ejes para garantizar máxima adherencia en cualquier situación.

Además, el chasis ha sido diseñado con un sistema avanzado de estabilización hidráulica activa del balanceo y dirección en el eje trasero, aportando una conducción ágil pero a la vez extremadamente cómoda.

Programas de conducción: lujo hecho a la medida

Una de las novedades más interesantes es la inclusión de cuatro modos de conducción: Comfort, Maybach, Sport e Individual. Cada uno adapta la respuesta del motor, la suspensión y la dirección para ofrecer desde la suavidad propia de un sedán de lujo hasta la dinámica precisa de un deportivo.

Mercedes-Maybach SL 680 Monogram. Crédito: Mercedes Benz. Crédito: Cortesía

El modo Maybach ha sido desarrollado exclusivamente para este modelo y se enfoca en ofrecer una experiencia de conducción serena y silenciosa, con un aislamiento acústico que convierte al interior en un refugio incluso con la capota abierta.

Posicionamiento en el mercado

Con este lanzamiento, Mercedes-Maybach entra a un terreno poco explorado: el de los descapotables ultralujosos de dos plazas. Rolls-Royce y Bentley han apostado principalmente por modelos de mayor tamaño y orientación a la comodidad de los pasajeros traseros, mientras que el SL 680 Monogram Series propone un enfoque más íntimo, pensado para disfrutar a solas o acompañado de una sola persona.

En Estados Unidos, el vehículo ya está disponible en concesionarios selectos, y se espera que la demanda supere la oferta inicial debido a la exclusividad de la producción.

La cifra de $224,900 dólares corresponde al precio base, pero los compradores más exigentes pueden añadir opciones de personalización que elevan considerablemente la factura final.

