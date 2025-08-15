Salomón Rondón debutó con el pie izquierdo con Real Oviedo al caer con Villarreal: 2-0

El venezolano Salomón Rondón no pudo pisar con autoridad en su regreso al fútbol español después de trece años de su paso por el Málaga al fallar un penal este viernes que derivó en la derrota 2-0 con el Villarreal en calidad de visitante al iniciar la temporada 2025-206 de LaLiga.

Sin duda un inicio con un sabor muy amargo para el exdelantero del Pachuca, quien sin duda tentó a la suerte en el cobro del tiro de castigo, pero finalmente su falla prohijó un doloroso tropiezo para la escuadra dirigida por un viejo conocido del fútbol de México como el serbio Veljko Paunovic.

La falla de Rondón no puede soslayarse, pues habría representado el gol que colocaba adelante en el marcador al cuadro ovetense, pero el “Rey Salomón” no pudo impactar bien el esférico y este terminó pegando en el césped para caer en la humanidad del arquero brasileño Luíz Júnior.

Esa falla sin duda molestó hasta al técnico Paunovic, que desde la banda lateral en la banca solo movió la cabeza en señal de desaprobación, pues su mejor hombre en la ofensiva no pudo hacer pesar su jerarquía de una trayectoria de 18 años como futbolista profesional desde sus inicios en el Aragua FC de su país.

Un reto mayúsculo

Más allá del resultado, sin duda la empresa para las huestes de Veljko Paunovic no era sencilla, sobre todo por la complejidad de una aduana tan complicada como la del “Submarino Amarillo”, con el antecedente de haber logrado un boleto para la Champions League después de una brillante temporada 2024-2025.

De esta forma la falla de Rondón se generó en el minuto 13 cuando el portero Luíz Junior derribó a Ilyas Chaira en un tardío intento de despeje, dando paso al penal que terminó entregando Rondón, para así marcar el derrotero del cuadro visitante en un doloroso resultado que pudo haber sido más cerrado o diferente con esa opción fallada por el venezolano

El inicio de la debacle

Pareciera que el penal pudo ser remediado con un mejor estilo de los ovetenses, pero la realidad es que el mundo se le vino abajo, ya que unos minutos después se quedaron con diez hombres con la expulsión del mediocampista Alberto Reina por doble amarilla al minuto 27.

Dos minutos después el camerunés Etta Eyong logró adelantar a su equipo 1-0 en plena vorágine que a los 36 minutos el senegalés Pape Gueye, logró el 2-0 en un resultado que le permitió al Villarreal caminar con tranquilidad y ordenando un esquema totalmente defensivo para evitar una masacre

Así, Rondón sumó su cuarto penal fallado en toda su carrera, entre los cuales se cuenta uno contra Honduras, otro más el Beijing Chengfeng en China, otro más contra la selección de Italia frente al portero frente a Gianluigi Donnarumma.

