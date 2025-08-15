Expertos sugieren la periodicidad recomendada para reiniciar el módem y evitar fallas en la red 

Mantener una conexión de internet estable en casa depende no solo del proveedor de servicio, sino también del cuidado del equipo. Una de las prácticas más simples y efectivas para evitar caídas en la red es reiniciar el módem o router de forma periódica, según coinciden especialistas en tecnología.

Aunque muchos usuarios lo hacen solo cuando hay fallas, los expertos recomiendan establecer una rutina de reinicio para optimizar el rendimiento y prolongar la vida útil del dispositivo. Esto permite prevenir problemas antes de que se presenten y mantener la velocidad de conexión.

Lo que dicen los expertos sobre esta práctica

De acuerdo con HighSpeedInternet, reiniciar el módem o router al menos una vez al mes ayuda a limpiar la memoria interna del equipo y restablecer las conexiones activas, evitando acumulaciones de errores que pueden afectar el rendimiento. Por su parte, Family Handyman respalda esta periodicidad, añadiendo que también es recomendable hacerlo cada vez que se detecte una caída en la velocidad o una desconexión inesperada.

Ciertas zonas de las casas pueden obstaculizar la correcta dispersión de la señal de WiFi generada por el router Crédito: Shutterstock

Los especialistas explican que este reinicio no es lo mismo que apagar el equipo unos segundos; lo ideal es desconectarlo de la corriente durante al menos 30 segundos antes de volver a encenderlo, asegurando así que todos los procesos internos se reinicien correctamente.

Beneficios y momentos para pedir ayuda

Entre los principales beneficios de reiniciar el módem o router regularmente se encuentran la mejora en la estabilidad de la conexión, la reducción de interferencias y la solución de pequeños fallos que se acumulan con el tiempo. Además, contribuye a mejorar la seguridad, ya que obliga a renovar la asignación de direcciones IP y cerrar posibles accesos no autorizados.

Sin embargo, si los problemas de conexión persisten incluso después de varios reinicios, es mejor contactar al proveedor de internet o a un técnico especializado. Situaciones como cortes frecuentes, velocidades muy por debajo de lo contratado o fallos de señal en toda la casa pueden indicar problemas de hardware o de la línea que requieren intervención profesional.

En definitiva, dedicar unos minutos cada mes para reiniciar el módem puede marcar la diferencia en la experiencia de navegación. Esta sencilla acción preventiva no solo ayuda a mantener la red estable, sino que también prolonga la vida útil del equipo y reduce la frustración de lidiar con fallas inesperadas.

