Piscis hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 14 de agosto

La astróloga y clarividente mexicana Mhoni Vidente compartió sus proyecciones para este jueves 14 de agosto, anticipando el inicio de una semana marcada por la renovación y el alivio emocional.

Piscis

En el caso de Piscis, la especialista prevé que las tensiones acumuladas en los últimos días comenzarán a disiparse, dando lugar a un clima más liviano y optimista, ideal para impulsar tanto el desarrollo personal como el crecimiento profesional.

De acuerdo con sus visiones, este periodo será propicio para cerrar ciclos, desprenderse de lo que ya no aporta y abrir la puerta a nuevas oportunidades laborales que podrían convertirse en un punto de inflexión. Además, recomienda incorporar prácticas de purificación energética —como rituales sencillos, meditaciones profundas o limpiezas del hogar— para atraer vibraciones positivas.

Mhoni Vidente subraya también la relevancia de escuchar los consejos de personas cercanas, cuyas palabras, nacidas del afecto y la sinceridad, podrían resultar determinantes a la hora de tomar decisiones trascendentes.

En cuanto a la jornada del 15 de agosto, la astróloga asegura que Piscis contará con un golpe de suerte especial. Los números 01 y 23, afirma, estarán vinculados a un impulso decisivo hacia metas importantes. “Ese día, las señales serán claras y el universo trabajará a favor de los proyectos, acercando a cada persona a sus más grandes anhelos”, sentenció.