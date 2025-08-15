window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Piscis hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 14 de agosto

Consulta el Horóscopo de Mhoni Vidente y descubre lo que la famosa astróloga tiene reservado para Piscis para este día

El horóscopo de hoy de Mhoni Vidente. Crédito: Cortesía

Por  Mhoni Vidente

La astróloga y clarividente mexicana Mhoni Vidente compartió sus proyecciones para este jueves 14 de agosto, anticipando el inicio de una semana marcada por la renovación y el alivio emocional.

Piscis

En el caso de Piscis, la especialista prevé que las tensiones acumuladas en los últimos días comenzarán a disiparse, dando lugar a un clima más liviano y optimista, ideal para impulsar tanto el desarrollo personal como el crecimiento profesional.

De acuerdo con sus visiones, este periodo será propicio para cerrar ciclos, desprenderse de lo que ya no aporta y abrir la puerta a nuevas oportunidades laborales que podrían convertirse en un punto de inflexión. Además, recomienda incorporar prácticas de purificación energética —como rituales sencillos, meditaciones profundas o limpiezas del hogar— para atraer vibraciones positivas.

Mhoni Vidente subraya también la relevancia de escuchar los consejos de personas cercanas, cuyas palabras, nacidas del afecto y la sinceridad, podrían resultar determinantes a la hora de tomar decisiones trascendentes.

En cuanto a la jornada del 15 de agosto, la astróloga asegura que Piscis contará con un golpe de suerte especial. Los números 01 y 23, afirma, estarán vinculados a un impulso decisivo hacia metas importantes. “Ese día, las señales serán claras y el universo trabajará a favor de los proyectos, acercando a cada persona a sus más grandes anhelos”, sentenció.

