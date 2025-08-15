Trump y Putin se despiden sin acuerdo sobre Ucrania

La cumbre entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia concluyó la tarde del viernes en Alaska sin acuerdos anunciados sobre la paz en Ucrania. No obstante, Donald Trump y Vladimir Putin dijeron que hubo buen progreso al hablar durante una breve conferencia de prensa.

Trump dijo que la reunión de más de tres horas con Putin y su delegación en la base de Elmendorf-Richardson fue “extremadamente productiva”, pero “no hemos llegado” a la meta. El presidente de Estados Unidos había recibido al mandatario ruso con alfrombra roja y algunos aplausos.

“Muchos puntos se acordaron. Solo hay algunos pocos que se quedaron (sin resolver). Algunos no son significativos. Uno es probablemente el más significativo, pero tenemos una buena oportunidad de llegar a resolverlos. No hemos llegado allí, pero tenemos una buena oportunidad de lograrlo”, dijo un críptico Trump en una rueda de prensa sin preguntas.

President Trump Participates in a Press Conference with the President of the Russian Federation https://t.co/D07iIhS8lh — The White House (@WhiteHouse) August 15, 2025

Putin, minutos antes, había hablado sobre la importancia para Rusia de alcanzar la paz en Ucrania y expresó respeto por Trump, incluso al punto de afirmar que si éste hubiese sido el presidente de Estados Unidos años atrás no habría ocurrido conflicto armado, una aseveración frecuente de Trump desde antes de volver a la Casa Blanca.

Trump estuvo acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial para Oriente Medio y mediador con el Kremlin, Steve Witkoff, mientras que junto a Putin asistieron el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin.

El encuentro de los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska fue cordial y, según ambos mandatarios, muy productivo, pero no se llegó a ningún acuerdo sobre Ucrania. Crédito: Julia Demaree Nikhinson | AP

Trump dijo que llamaría enseguida al presidente de Ucrania

Durante su intervención, Trump dijo que al salir de la conferencia llamaría al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y que también informaría sobre lo sucedido a los líderes de la OTAN. “Voy a hacer algunas llamadas”, dijo.

Aunque la cumbre no concluyó con un acuerdo formal, Trump advirtió que Estados Unidos impondrá sanciones “económicamente severas” si no se logra un avance sustancial en futuras negociaciones.

Asimismo, adelantó la posibilidad de una segunda cumbre que incluiría al presidente ucraniano, con el objetivo de alcanzar una solución definitiva al conflicto.

Noticia en desarrollo.

Con información de EFE