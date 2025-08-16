Abuela de 10 y sobreviviente de cáncer: mujer suma victoria de $2 millones de la lotería

Una mujer de Pensilvania, sobreviviente de cáncer y orgullosa abuela de 10 nietos, acaba de recibir uno de los premios más grandes otorgados por la lotería estatal. Nicole Walter, de 42 años, ganó más de $2 millones de dólares jugando un juego en línea de la Lotería de Pensilvania, según confirmó la institución el miércoles 13 de agosto.

La historia de Nicole es tan inspiradora como inesperada. Apenas en 2023, recibió un diagnóstico de cáncer de mama y pasó por tratamiento de radiación. Además, también superó un ataque al corazón. Hoy, su vida ha dado un giro radical gracias a un golpe de suerte digital.

Mientras jugaba desde su celular el juego MONOPOLY Progressive Jackpots, que forma parte de la plataforma en línea de la Lotería de Pensilvania, Nicole vio cómo su pantalla se apagó por un momento. Al volver a encenderse, apareció la cifra que le cambió la vida: más de dos millones de dólares.

“Estaba jugando juegos de la Lotería de Pensilvania en mi teléfono, y él (su novio) también estaba en el suyo. Me dijo: ‘Hey, me gusta el de Monopoly, vamos a intentarlo’. Luego mi pantalla se puso en blanco y apareció $2 millones de dólares. Me quedé en shock. Al principio ni siquiera dije nada”, relató Nicole en el comunicado oficial.

Walter comenzó a jugar en línea con la lotería en 2018, y desde entonces lo hace de forma recreativa. Pero esta vez, la suerte estuvo completamente de su lado. Ahora planea usar su premio para renovar una casa de campo que compró a una buena amiga.

“Nos gusta jugar, y esta vez realmente valió la pena”, dijo.

La entrega del cheque, por un total exacto de $2,021,096.49 dólares, se realizó en la oficina regional de la lotería en Erie, Pensilvania. Este monto es el premio instantáneo más alto entregado hasta ahora en el juego MONOPOLY Progressive Jackpots, disponible en línea para celulares, computadoras o tabletas.

Desde la Lotería estatal, no ocultaron su emoción por la victoria de Nicole.

“Estamos encantados de entregar este premio a Nicole Walter. Esto nos recuerda que todos los días la Lotería de Pensilvania otorga premios que cambian vidas”, declaró Pat Browne, Secretario de Hacienda del estado.

Browne también destacó la importancia social del programa.

“Es importante recordar que los ingresos de la Lotería de Pensilvania apoyan programas que benefician directamente a los adultos mayores. Nos enorgullece que la victoria de Nicole no solo transforme su vida, sino que también contribuya a financiar servicios vitales para nuestros adultos mayores“, acotó.

Desde su lanzamiento en mayo de 2018, los juegos en línea de la Lotería han generado más de $500 millones de dólares en ganancias destinadas a programas de apoyo para personas mayores en el estado.

Con una nueva etapa por delante, Nicole ahora se concentra en su recuperación, en su familia y en aprovechar esta oportunidad para seguir construyendo recuerdos en su hogar. Sin duda, Walter es una mujer ganadora, y no necesariamente por los millones de dólares que acaba de recibir, los resultados en su vida son un reflejo de ello.

También te puede interesar: