Alaïa, hija de Adamari López, presume en video su reacción tras probar dulces venezolanos

Alaïa, quien es hija de Adamari López y de Toni Costa, aprovechó sus últimos días en Uruguay para probar unos dulces venezolanos, pero eso no fue todo, sino que decidió grabarse y presumir su muy peculiar reacción.

La menor compartió el resultado por medio de un video que publicó en Instagram, en donde dejó en claro que algunos le encantaron, pero otros no tanto.

“🇻🇪🍬 Probando dulces venezolanos… ¡y algunos me hicieron hacer esta cara 😝! ¿Te imaginas cuál fue mi favorito? 💛💙❤️”, se lee en el texto con el que Alaïa acompañó su video.

Alaïa, quien muy pronto hará su debut como conductora con el programa ‘¿Quién Caerá? Kids’, inició su video probando una Nucita de doble sabor, la cual fue una de sus favoritas.

Del otro lado de la moneda estuvieron los chocolates Cri-Cri, pues consideró que no tenían nada de sabor y les puso un 4.

Tampoco le fue del todo bien a los chocolates Savoy, con todo y que ella es una amante de los chocolates con leche, pero hubo algo que le impidió ponerle una calificación perfecta:

“No tiene sabor, perdón. Está bueno, solamente que sí está duro y no tiene tanto sabor, pero tiene sabor”, soltó Alaïa, quien, a pesar de su crítica, les puso calificación de 8.

Aunque Alaïa se mostró muy dispuesta a probar todos los dulces venezolanos que le llevaron, hubo algunos con los que no hizo ni el intento, tal y como sucedió con unos que llevaban avellana, al asegurar que la odia y por ello no iba a probarlos.

El video de Alaïa dividió opiniones, pues muchos de sus seguidores le compartieron que debió darse un tiempo para probar entre chocolate y chocolate, al asegurarle que por eso algunos habían perdido su sabor.

“Al probar todos a la vez, no le sentiste sabor, pero son divinos. Vuelve a intentar”, “Probaste todos a la vez … Por eso no le consigues sabor”, “Las tabletas cri cri y chocolate de leche si tienen sabor solo que vienes de degustar nucita y ovomaltina que son más dulces y opacan su sabor…😂😂😂”, se lee en tan solo algunos de los comentarios que provocó su muy divertido video.

