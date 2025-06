Adamari López revive duro golpe que le dio Televisa en sus inicios en la actuación

La presentadora boricua Adamari López, de 54 años y quien es una de las personalidades más queridas de la televisión hispana, revivió en ‘Ada y Chiqui de Show’, el podcast que tiene con Chiquibaby, uno de los momentos más duros por los que ha pasado a lo largo de su carrera.

Si bien la mamá de la pequeña Alaïa es muy querida en México, sus inicios en Televisa no fueron para nada sencillos, tal y como ella misma lo relató, pues su debut no iba a ser con ‘Sin Ti’, telenovela que hizo en 1997, sino con un proyecto previo.

De acuerdo a lo relatado por ‘La Chaparrita de Oro’, su primera oportunidad televisiva fuera de Puerto Rico se le presentó por medio de un casting que hizo en el país azteca, pero el cual no salió como lo pensó.

“La primera vez que fui a México iba con toda la ilusión del mundo. Una chica puertorriqueña que va a México, la meca de las telenovelas. Las novelas se veían en todo el mundo y uno poder estar trabajando en Televisa en ese momento era estar en ‘la crème de la crème’, o sea así como trabajar en Hollywood”, compartió Ada.

A continuación relató que esa primera audición en México fue muy complicada, pues nadie la conocía, a pesar de que ya había dado sus primeros pasos en la actuación en la isla que la vio nacer, pero eso no significó absolutamente nada.

“Fui súper nerviosa. Era la primera vez que hacía un casting ya un poquito más adulta porque una vez hice el primer casting en Puerto Rico como que de referencia te llamaban, te conocían ya, conocían tu trabajo y sabían si podías estar o no en el papel, pero en México era la primera vez”, detalló.

A pesar de que todo jugaba en su contra, la mamá de Alaïa logró quedarse con el papel, pero su sueño se vio truncado de golpe, luego de que los ejecutivos de la empresa se percataran que había actuado en una telenovela en su país, la cual en ese preciso instante se estaba emitiendo TV Azteca, la cadena que es competencia de Televisa, por lo que optaron por darle las gracias.

“Estoy tomando las clases de capacitación, como para el acento, y cuando me están haciendo el contrato se dan cuenta que yo había hecho una novela en Puerto Rico que en ese momento se estaba pasando por la televisora de la competencia de Televisa y decidieron que, por esa razón, yo no iba a estar en ese papel”, continuó.

Si bien le resultó muy duro saberse sin su primera gran oportunidad en México, lo peor vino cuando en ese momento ya no le permitieron quedarse ni un minuto más en las instalaciones de la cadena y la invitaron a retirarse.

“Me fueron a buscar al salón, en donde estaba tomando el curso, para invitarme a salir del canal. Era esa frustración de no soy lo suficiente, no tuvo suficiente peso el casting que hice, no les gusté tanto entonces porque, si no, hubiesen apostado por mí”, reveló la también actriz, quien tiempo después volvió ser contactada por la cadena, pero ahora sí le dieron la tan ansiada oportunidad.

“Después que quitaron esas prohibiciones de que uno había trabajado en otra televisora, me volvieron a llamar para hacer otro casting y me volví a quedar. Gracias , eso pude, quizás, internacionalizar la carrera que había logrado hasta ese momento en Puerto Rico; pero en ese momento me sentía como que se me acababa la vida”, se sinceró en una de sus confesiones más sinceras que ha hecho sobre sus primeros años en la televisión.

