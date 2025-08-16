Alcaldesa de Nueva Orleans y su guardaespaldas enfrentan acusaciones por fraude, corrupción y romance

LaToya Cantrell, alcaldesa de Nueva Orleans, y su guardaespaldas enfrentan acusaciones por fraude y corrupción debido a que se les atribuye haber gastado fondos públicos para disfrutar del presunto romance que sostienen desde hace años.

En mayo de 2018, la demócrata de 53 años fue elegida como la primera alcaldesa de Nueva Orleans, Luisiana, en los 300 años de historia que tiene la ciudad.

Sin embargo, su gestión ha resultado controversial, pues se le atribuyen gastos excesivos en viajes lujo donde también ha participado Jeffrey Vappie, exjefe del destacamento policial encargado de velar por seguridad y con quien se le relaciona sentimentalmente.

De manera sorpresiva, después de una larga y minuciosa investigación, un grupo de fiscales de Nueva Orleans acusó a la mujer originaria de California de corrupción ante un gran jurado.

Presuntamente, desde 2021, Cantrell ha sostenido en secreto una “relación personal e íntima” con su guardaespaldas.

Lo controversial del asunto es que, utilizando recursos del erario, realizaron 14 viajes nacionales e internacionales.

En caso de ser declarada culpable de los delitos que se le imputan, LaToya Cantrell podría ver su carrera política reducida a cenizas. (Crédito: Hilary Scheinuk / AP)

Los fiscales señalan que ambos personajes solían viajar en vuelos separados, pero después coincidían en los mismos destinos y para no ser descubiertos se comunicaban utilizando la plataforma de mensajería segura WhatsApp y su función de eliminación automática.

Cuando estaban en Nueva Orleans, durante su horario de trabajo, se reunían en un apartamento del edificio Upper Pontalba, ubicado en el Barrio Francés, el cual es propiedad de la ciudad.

El presunto amante de la alcaldesa ha fungido como detective de la policía de la ciudad de Nueva Orleans desde 1997 y en 2020 realizó una Maestría en Administración Gubernamental.

Como parte de la investigación, existen fotografías donde se aprecia a la alcaldesa afroamericana cenando junto a Vappie mientras ella argumentaba que ambos estaban de servicio.

Ambos personajes también están acusados por intimidar a subordinados y por mentirle a agentes del FBI.

En caso de ser encontrados culpables por cualquiera de los cargos que se les imputan, además de hacerse acreedores a multas de hasta $250,000 dólares, podrían ser sentenciados a varios años de prisión.

Esta es la primera vez en la historia de la ciudad en que un alcalde en funciones enfrenta un proceso penal.

Sigue leyendo:

• Alcaldesa de Nueva Orleans es investigada por sostener un romance con su guardaespaldas

• Alcaldesa de Nueva Orleans se niega a devolver el dinero gastado en vuelos de primera clase a Europa