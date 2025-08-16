Conducir y usar el celular: sanciones cada vez más severas

La distracción al volante se ha convertido en una de las principales amenazas para la seguridad vial en Estados Unidos. Entre las distintas formas de perder la atención, el uso del teléfono celular ocupa un lugar destacado, ya que implica apartar la vista del camino, las manos del volante y la mente de la conducción.

Lee también: Tesla enfrenta demanda por fallos en sus robotaxis

Si bien muchos conductores son conscientes del peligro, todavía hay quienes envían mensajes, contestan llamadas o revisan redes sociales mientras manejan. Este comportamiento no solo eleva el riesgo de accidentes, sino que en la mayoría de los estados está prohibido por ley.

Puedes leer: Chevrolet OnStar Pets: la tecnología que cuida a su mascota

Un dato que revela la magnitud del problema proviene de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA): mirar el teléfono por apenas cinco segundos mientras se circula a 55 mph equivale a recorrer la longitud de un campo de fútbol con los ojos cerrados.

Legislación y sanciones básicas

En Estados Unidos no existe una norma federal única que regule el uso del celular al volante. Sin embargo, la gran mayoría de los estados ha implementado leyes que prohíben tener el teléfono en la mano mientras se conduce, especialmente para enviar mensajes de texto.

Las sanciones por esta infracción suelen incluir multas económicas, pérdida de puntos en la licencia de conducir e incluso la suspensión temporal del permiso. En algunos casos, la multa inicial puede rondar los $50 dólares, pero si la conducta se repite o se combina con otros factores, la cifra puede multiplicarse.

Varios estados permiten el uso de dispositivos manos libres, aunque imponen restricciones adicionales a conductores menores de edad o con licencia provisional. Esto significa que, aunque un adulto pueda usar un sistema de manos libres, un conductor joven podría enfrentar sanciones incluso por esa modalidad.

Cuándo la infracción se convierte en algo más grave

No todos los casos de uso del teléfono al volante se tratan igual. Hay circunstancias que agravan la infracción y pueden llevarla al terreno de lo penal. Estos son algunos de los agravantes más comunes:

Provocar un accidente mientras se manipula el teléfono.

Lesionar o causar la muerte a otra persona por conducir distraído.

Usar el celular en zonas escolares o áreas de construcción.

Reincidencia, es decir, cometer la misma falta de forma repetida.

Conducir bajo los efectos del alcohol o drogas y al mismo tiempo usar el teléfono.

En estas situaciones, las multas pueden ser considerablemente más altas y, en casos extremos, el conductor podría enfrentar cargos criminales que impliquen cárcel.

Referencia del Hyundai Venue. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

Sanciones adicionales en casos de agravantes

Cuando la infracción está acompañada de agravantes, el castigo puede incluir medidas más severas que una simple multa. Entre ellas:

Multas mucho más altas que las previstas para un caso común.

Pérdida de varios puntos en la licencia de conducir.

Suspensión o revocación del permiso para manejar.

Obligación de asistir a cursos de seguridad vial.

Procesos judiciales por delitos que, en casos de lesiones o muertes, pueden conllevar penas de prisión.

Por ejemplo, un conductor que cause un accidente grave mientras usa el celular en una zona escolar podría enfrentar una multa de varios cientos de dólares, además de la suspensión de su licencia y la apertura de un caso penal.

Prevención: la mejor herramienta

La manera más efectiva de evitar sanciones y, sobre todo, accidentes, es eliminar la tentación de usar el teléfono mientras se conduce. Algunas medidas útiles son:

Utilizar dispositivos de manos libres para contestar llamadas urgentes.

Activar el modo “No molestar” del teléfono para bloquear notificaciones durante el trayecto.

Configurar respuestas automáticas de texto, informando a quien escribe que usted está manejando.

Detenerse en un lugar seguro antes de usar el celular para cualquier tarea.

Estas prácticas no solo previenen multas y sanciones, sino que pueden marcar la diferencia entre llegar seguro a destino o protagonizar un accidente grave.

Chevrolet Suburban 2025. Crédito: Chevrolet. Crédito: Cortesía

Un cambio de hábito que salva vidas

Expertos en seguridad vial coinciden en que, más allá de la ley, lo fundamental es un cambio cultural en la forma de conducir. Al igual que ocurrió con el uso del cinturón de seguridad décadas atrás, dejar de usar el celular al volante debe convertirse en una conducta socialmente aceptada y respetada.

La tecnología ofrece soluciones, como aplicaciones que bloquean el acceso al teléfono mientras se detecta movimiento en vehículo, o sistemas integrados en los automóviles que permiten controlar funciones mediante comandos de voz. Adoptar estas herramientas reduce de forma significativa el riesgo de distracción.

En última instancia, cada conductor debe asumir la responsabilidad de priorizar la seguridad propia y la de los demás. Un mensaje o una llamada nunca será más importante que la vida.

Seguir leyendo:

La Chevrolet Silverado EV establece nueva marca mundial

Ford rompe récord en retiros de vehículos en este 2025

Jeep da una probadita de la nueva Grand Wagoneer 2026