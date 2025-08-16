James Gunn afirma que la secuela de ‘Superman’ ya se “está programando”

El director James Gunn no pierde tiempo. Tras el estreno de su reinicio de Superman, que ha conquistado tanto a críticos como al público, el cineasta ya está inmerso en la planificación de su secuela, demostrando su pasión por el Hombre de Acero y el universo DC.

En una reciente entrevista con Collider, Gunn confirmó que ha completado el tratamiento de la secuela, un documento que va más allá de lo convencional.

"Mis tratamientos son increíblemente intensos. No son normales. Son de 60 páginas, con diálogos y todo. Ahora lo estoy convirtiendo en un guion definitivo"

Además, reveló que su equipo ya está trabajando en el calendario de producción, asegurando que el rodaje comenzará “mucho más pronto que tarde”.

‘Superman’: un éxito en taquilla

El éxito de la primera película, protagonizada por David Corenswet como Clark Kent, ha impulsado a Gunn a profundizar en el personaje, aunque aún no ha confirmado si será una secuela directa o una nueva historia dentro del mismo universo.

Mientras avanza con Superman, Gunn también supervisa otros proyectos del universo DC, como la segunda temporada de Peacemaker, Supergirl: Woman of Tomorrow, la serie Lanterns y la película de terror Clayface.

“Cada proyecto tendrá su propio tono. ‘Clayface’, por ejemplo, es una película de terror, algo totalmente diferente a ‘Superman’… Queremos evitar que el público se aburra”, afirmó en una entrevista con CBS Mornings.

El compromiso de Gunn con el Hombre de Acero es claro: quiere expandir su mito con la misma dedicación que ha demostrado en sus anteriores trabajos. Con un guion en desarrollo y un equipo listo para la producción, la secuela de Superman promete consolidar el nuevo rumbo de DC bajo su visión.

Mientras los fans esperan más detalles, una cosa es segura: James Gunn está tan emocionado como ellos por llevar de vuelta a Superman a la pantalla grande.

Hasta la fecha, la película ‘Superman’, dirigida por James Gunn, ha logrado una recaudación global de más de 588 millones de dólares, de acuerdo a cifras de según Rotten Tomatoes. Este nuevo comienzo para el personaje en el cine se ha posicionado como un éxito de taquilla, superando varias marcas importantes desde su estreno el 11 de julio de 2025.

