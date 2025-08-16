Luis Enrique quiere igualar un récord del Real Madrid con el PSG

El entrenador del Paris Saint-Germain (PSG), el español Luis Enrique, aseguró este sábado que su objetivo para la temporada es ganar la Liga de Campeones otra vez, algo que solo ha logrado el Real Madrid en la era Champions.

Luis Enrique cree poder lograrlo tras haber hecho historia el año pasado al conseguir el anhelado máximo título europeo y ganar casi todos los títulos disputados, excepto el Mundial de Clubes.

“Es un momento muy especial porque es muy difícil ver que un equipo gane la Liga de Campeones dos veces consecutivas. Es nuestro objetivo. Sabéis que somos muy ambiciosos”, dijo en una rueda de prensa con motivo del primer choque liguero de la temporada para el PSG, que se producirá este domingo ante el Nantes.

El asturiano, de 55 años, recordó que llegó a la capital francesa con el objetivo de hacer historia y aseguró que ahora quiere continuar haciéndolo.

“Sabemos de la dificultad de este objetivo, pero al mismo tiempo yo pienso que es normal tener esta mentalidad. Y depende de nosotros y de nuestro nivel”, añadió.

Luis Enrique optimista con nivel de PSG sin pretemporada

El entrenador del club parisino se mostró optimista sobre el desempeño del equipo en este comienzo de las competiciones, pese al escaso tiempo de preparación previa, ya que le gustó la manera en la que el equipo peleó en su victoria en la Supercopa de Europa ante el Tottenham, el miércoles pasado.

“Todos los inicios de temporada son difíciles (…) Ya he podido notar, después de una semana, la mejoría”, dijo el técnico gijonés, aunque admitió que el partido contra el Nantes, fuera de casa, puede ser ajustado.

Respecto al mercado de fichajes, manifestó que está muy contento con los tres jugadores que han llegado este verano (Renato Marin, Lucas Chevalier e Illia Zabarnyi) y consideró que el equipo, con su versatilidad, estará bien cubierto en todas las posiciones.

Se espera aún la salida de Gianluigi Donnarumma, quien esta semana expresó una carta de despedida luego de la llegada del portero Lucas Chevalier.

