Futbolista de 15 años rompe el récord de debut más joven en Eredivisie

Jadiel Pereira Da Gama se convirtió este sábado en el futbolista más joven en debutar en la Eredivisie con 15 años y 243 días.

Da Gama hizo su debut contra el PEC Zolle debutó contra el Telstar en la segunda jornada de la Eredivisie y rompió una marca que tenía 66 años.

El jugador neerlandés batió la marca que tenía establecida desde el 22 de noviembre de 1959 Wim Kras, que jugó con 15 años y 290 días, cuando este viernes se estrenó en el torneo con el Volendam.

15y243d – @PECZwolle's Jadiel Pereira da Gama is now the youngest-ever debutant in @eredivisie history (15 years and 243 days), breaking the previous record set by Wim Kras in 1959 by 47 days. Youthful. pic.twitter.com/XunxsctvDl — OptaJohan (@OptaJohan) August 15, 2025

Jadiel Pereira da Gama saltó al campo del 711 Stadium, donde juega como local el Telstar a los 88 minutos en lugar de Sherel Floranus. El Zwolle venció por 0-2 y está en lo alto de la tabla con seis puntos tras dos jornadas.

El joven de 15 años de edad había sido convocado en tres partidos amistosos durante la pretemporada ante el Dundee United, el Kaizer Chiefs y el Portsmouth.

Esta fue su segunda convocatoria con el equipo, aunque no sumó minutos contra el Twente.

También ha sido convocado en varios partidos con la selección Sub-16 de Países Bajos y se espera que sea una de las futuras estrellas de la naranja mecánica.

Policía investigará insulto a racista a futbolista en pleno partido en Premier League

La policía de Merseyside está investigando el incidente racista que un aficionado del Liverpool tuvo con Antoine Semenyo, delantero del Bournemouth, durante el partido de Premier League disputado entre estos dos equipos el viernes.

Semenyo se disponía a sacar de banda cuando fue insultado por un aficionado en silla de ruedas que fue localizado en las primeras filas de las gradas y sacado posteriormente del estadio. Taylor detuvo el partido y se fue hacia los banquillos para hablar con ambos entrenadores, Arne Slot, del Liverpool y el español Andoni Iraola, del Bournemouth.

Explicó la situación y, tras unos minutos de interrupción, el partido se reanudó. La Premier, esta temporada, cuenta con un protocolo antirracismo que fue aplicado por el árbitro en este encuentro de apertura del torneo.

