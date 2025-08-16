Sentencian a cuatro años de prisión a Ángel del Villar, exmánager de Gerado Ortiz

El productor musical Ángel del Villar fue sentenciado, el viernes 15 de agosto, a cuatro años de prisión y a pagar una multa económica que asciende a los $2 millones de dólares tras comprobarse que realizó transacciones comerciales con un promotor de conciertos en México vinculado al lavado de dinero para un cartel del narcotráfico.

El hombre, detrás del éxito de Peso Pluma, Julión Álvarez y Gerardo Ortiz, escuchó su sentencia por parte de la jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong, en una corte federal de California.

Tras recibir su condena, el controversial productor se convirtió en el primer empresario del género en enfrentar un juicio y recibir un fallo en Estados Unidos por infringir la Ley Kingpin, la cual prohíbe a ciudadanos del país establecer vínculos comerciales con narcotraficantes designados.

En su caso se le señaló por haber hecho negocios con Jesús ‘Chucho’ Pérez Alvear, quien lavaba dinero del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Trascendió que el ex de Chiquis Rivera ingresará a prisión el próximo 1 de diciembre, a la vez de que su equipo legal solicitó que sea trasladado a un centro penitenciario del sur de California.

Además de la sentencia en contra de Ángel del Villar, también su disquera, Del Records, deberá pagar una multa que asciende a los $1.8 millones de dólares, así como una sentencia de tres años de libertad condicional.

La sentencia en contra de Del Villar y Del Records se produce luego de que, el 27 de marzo, ambas partes fueran declaradas culpables por más de 11 cargos federales en una corte de Los Ángeles, entre los que se encuentra hacer negocios con el crimen organizado.

