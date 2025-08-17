window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Cómo atraer suerte en la lotería: rituales para cada signo

Conoce el ritual de lotería ideal para cada signo del zodiaco y potencia tu suerte con prácticas astrológicas y energéticas personalizadas

La lotería es un juego de suerte, y con un ritual, cada signo puede atraerla.

Por  Miguel Angel Castillo

Ganar la lotería es un sueño que combina azar, esperanza y, para muchos, energía cósmica.

La astrología nos enseña que cada signo tiene una vibración única y que, al alinearla con rituales específicos, puedes potenciar tu fortuna.

Aquí te mostramos el ritual de lotería perfecto para cada signo del zodiaco.

Aries – Encender la chispa de la suerte

Ritual: Compra tu boleto un martes, día regido por Marte, tu planeta. Enciende una vela roja y visualiza el momento en que reclamas el premio.

Guarda el boleto en tu billetera, envuelto en un papel dorado.

Tauro – Energía de abundancia y estabilidad

Ritual: Adquiere tu boleto un viernes, bajo la regencia de Venus. Coloca una moneda de plata junto al boleto y guárdalo en un frasco con canela en polvo para atraer prosperidad.

Géminis – Multiplicar oportunidades

Ritual: Compra dos boletos el miércoles, tu día regido por Mercurio. Escríbelos con tu nombre y fecha de nacimiento, luego guárdalos entre las páginas de un libro de tu agrado hasta el sorteo.

Cáncer – Suerte guiada por la Luna

Ritual: Adquiere el boleto durante la fase de luna creciente. Colócalo bajo un vaso de agua con sal marina durante la noche y por la mañana guárdalo en tu bolsillo izquierdo.

Leo – Magnetismo y brillo personal

Ritual: Compra tu boleto un domingo. Antes del sorteo, colócalo bajo un sol dibujado por ti mismo y rodéalo con tres piedras de citrino, visualizando el dinero llegando a tus manos.

Virgo – Precisión y orden en la fortuna

Ritual: Adquiere el boleto un miércoles. Limpia el boleto con humo de incienso de sándalo y guárdalo en un sobre blanco, escribiendo encima “prosperidad” con tinta verde.

Libra – Armonía y atracción de premios

Ritual: Compra el boleto un viernes. Déjalo toda la noche junto a una flor fresca y una vela rosa encendida, pensando en equilibrio y abundancia.

Escorpio – Intensidad y poder de transformación

Ritual: Consigue el boleto en luna nueva. Entiérralo en un frasco con tierra y una piedra obsidiana durante 24 horas para canalizar energía profunda de cambio y prosperidad.

Sagitario – Expansión y buena fortuna

Ritual: Adquiere el boleto un jueves, día de Júpiter. Sostén el boleto mirando hacia el horizonte y repite tres veces “la abundancia fluye hacia mí”. Guárdalo en una bolsa morada.

Capricornio – Disciplina y éxito material

Ritual: Compra el boleto un sábado. Guárdalo entre dos billetes de alta denominación y colócalos en tu lugar de trabajo para atraer estabilidad económica.

Acuario – Innovación y sorpresas afortunadas

Ritual: Compra el boleto en un día con número impar. Antes del sorteo, colócalo bajo una figura de estrella o un cristal de amatista para canalizar ideas y oportunidades inesperadas.

Piscis – Intuición y conexión espiritual

Ritual: Compra el boleto un jueves o lunes. Déjalo toda la noche bajo tu almohada y pídele en sueños a tus guías espirituales que te orienten hacia la abundancia.

