Cómo atraer suerte en la lotería: rituales para cada signo

Ganar la lotería es un sueño que combina azar, esperanza y, para muchos, energía cósmica.

La astrología nos enseña que cada signo tiene una vibración única y que, al alinearla con rituales específicos, puedes potenciar tu fortuna.

Aquí te mostramos el ritual de lotería perfecto para cada signo del zodiaco.

Aries – Encender la chispa de la suerte

Ritual: Compra tu boleto un martes, día regido por Marte, tu planeta. Enciende una vela roja y visualiza el momento en que reclamas el premio.

Guarda el boleto en tu billetera, envuelto en un papel dorado.

Tauro – Energía de abundancia y estabilidad

Ritual: Adquiere tu boleto un viernes, bajo la regencia de Venus. Coloca una moneda de plata junto al boleto y guárdalo en un frasco con canela en polvo para atraer prosperidad.

Géminis – Multiplicar oportunidades

Ritual: Compra dos boletos el miércoles, tu día regido por Mercurio. Escríbelos con tu nombre y fecha de nacimiento, luego guárdalos entre las páginas de un libro de tu agrado hasta el sorteo.

Cáncer – Suerte guiada por la Luna

Ritual: Adquiere el boleto durante la fase de luna creciente. Colócalo bajo un vaso de agua con sal marina durante la noche y por la mañana guárdalo en tu bolsillo izquierdo.

Leo – Magnetismo y brillo personal

Ritual: Compra tu boleto un domingo. Antes del sorteo, colócalo bajo un sol dibujado por ti mismo y rodéalo con tres piedras de citrino, visualizando el dinero llegando a tus manos.

Virgo – Precisión y orden en la fortuna

Ritual: Adquiere el boleto un miércoles. Limpia el boleto con humo de incienso de sándalo y guárdalo en un sobre blanco, escribiendo encima “prosperidad” con tinta verde.

Libra – Armonía y atracción de premios

Ritual: Compra el boleto un viernes. Déjalo toda la noche junto a una flor fresca y una vela rosa encendida, pensando en equilibrio y abundancia.

Escorpio – Intensidad y poder de transformación

Ritual: Consigue el boleto en luna nueva. Entiérralo en un frasco con tierra y una piedra obsidiana durante 24 horas para canalizar energía profunda de cambio y prosperidad.

Sagitario – Expansión y buena fortuna

Ritual: Adquiere el boleto un jueves, día de Júpiter. Sostén el boleto mirando hacia el horizonte y repite tres veces “la abundancia fluye hacia mí”. Guárdalo en una bolsa morada.

Capricornio – Disciplina y éxito material

Ritual: Compra el boleto un sábado. Guárdalo entre dos billetes de alta denominación y colócalos en tu lugar de trabajo para atraer estabilidad económica.

Acuario – Innovación y sorpresas afortunadas

Ritual: Compra el boleto en un día con número impar. Antes del sorteo, colócalo bajo una figura de estrella o un cristal de amatista para canalizar ideas y oportunidades inesperadas.

Piscis – Intuición y conexión espiritual

Ritual: Compra el boleto un jueves o lunes. Déjalo toda la noche bajo tu almohada y pídele en sueños a tus guías espirituales que te orienten hacia la abundancia.

