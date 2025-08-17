Exoficial de policía de Nashville recibe libertad condicional por grabar video para adultos en servicio

Un exoficial de la policía de Nashville fue sentenciado a un año de libertad condicional supervisada luego de declararse bajo la figura de interés superior por un cargo de mala conducta oficial grave. La decisión fue confirmada el jueves por documentos judiciales.

Un segundo cargo fue desestimado, y el tribunal concedió además la figura de desviación judicial, lo que permitirá que, si Herman cumple las condiciones de su condena, el caso sea desestimado y posteriormente eliminado de sus antecedentes, de acuerdo con AP.

El caso

El exagente Sean Herman, de 35 años, fue despedido en mayo de 2024 tras revelarse que participó en la grabación de un video para adultos mientras se encontraba de servicio y portando su uniforme policial.

De acuerdo con el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville (MNPD), detectives de la División de Investigaciones Especializadas detectaron el material en la plataforma OnlyFans, donde Herman aparecía en un falso control de tráfico en el que manoseaba a una conductora.

El video fue grabado el 26 de abril de 2024 en el estacionamiento de un almacén mientras Herman estaba en funciones como patrullero.

Tras su despido, en agosto de 2024 una junta estatal suspendió de manera indefinida la certificación de Herman como agente del orden en Tennessee. Según lo estipulado, podría solicitar su reincorporación una vez cerrado su proceso penal.

