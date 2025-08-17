Florida programa la ejecución de hombre que mató a la hermana y a los padres de su exesposa en 1990

David Pittman, de 63 años, será ejecutado en Florida el próximo 17 de septiembre, según la orden de muerte firmada por el gobernador republicano Ron DeSantis. Se trata de la duodécima ejecución programada en 2025, lo que marca un récord para el estado desde que la Corte Suprema de Estados Unidos restableció la pena capital en 1976.

En lo que va de año, Florida ya ha ejecutado a nueve personas, superando a cualquier otro estado. Texas y Carolina del Sur ocupan el segundo lugar con cuatro ejecuciones cada uno. En total, en Estados Unidos se han registrado 28 ejecuciones en 2025, igualando la cifra alcanzada en 2015, reseñó AP.

El crimen

Los asesinatos por los que Pittman fue condenado ocurrieron en mayo de 1990, en medio del proceso de divorcio con su entonces esposa, Marie.

Según las investigaciones, Pittman acudió a la residencia de los padres de Marie, Clarence y Barbara Knowles, en el condado de Polk. Allí los apuñaló mortalmente, al igual que a su hija menor, Bonnie Knowles, hermana de su exesposa. Posteriormente, incendió la vivienda y huyó en el automóvil de Bonnie, al cual también prendió fuego.

Un testigo lo identificó escapando del vehículo en llamas, mientras que un informante de prisión declaró posteriormente que Pittman le había confesado los asesinatos.

En 1991, Pittman fue declarado culpable de tres cargos de asesinato en primer grado, además de incendio provocado y hurto mayor. El jurado recomendó la pena de muerte, sentencia que se mantiene vigente tras múltiples apelaciones.

Apelaciones pendientes

La defensa de Pittman todavía cuenta con instancias legales en curso. La Corte Suprema de Florida tiene programada una audiencia de apelación, y se prevé que también se eleve un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos en un último intento por frenar la ejecución.

Mientras tanto, otros dos reclusos del corredor de la muerte en Florida, Kayle Bates y Curtis Windom, también tienen fijadas sus ejecuciones para finales de este mes.

Sigue leyendo:

–Florida ejecuta a hombre que asesinó a su esposa y dos hijos con un machete en 1994

–Florida programa la ejecución de Kayle Bates por el asesinato de una mujer en 1982

–Tennessee ejecutará a un recluso con desfibrilador activo pese a cuestionamientos médicos y legales