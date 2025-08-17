Hallan documentos confidenciales en hotel de Alaska antes de la cumbre Putin-Trump

Turistas de un hotel cercano a la base militar de Alaska donde se reunieron este viernes los presidentes estadounidense, Donald Trump, y ruso, Vladímir Putin, encontraron documentos confidenciales de la Oficina de Protocolo de la Casa Blanca que habrían sido olvidados en una impresora de la instalación.

Pese al grave fallo, la administración Trump restó importancia al mal manejo de documentos que describen los movimientos confidenciales del presidente Trump y el presidente Vladimir V. Putin.

Tanto la Casa Blanca como el Departamento de Estado han ridiculizado los documentos, calificándolos de menú de almuerzo glorificado.

Sin embargo, según reporta la emisora NPR, fueron encontradas alrededor de las 9:00 hora local del 15 de agosto, horas antes de la cumbre, y contienen ubicaciones precisas y los horarios del programa de la cumbre, además de números de teléfono de funcionarios gubernamentales.

De acuerdo al reporte, en las dos primeras páginas se refleja el itinerario de las delegaciones estadounidense y rusa, y los nombres de los salones reservados, tanto para las conversaciones entre ambos líderes, como para los preparativos antes de la comparecencia ante la prensa y el lugar de la entrevista de Trump con la cadena Fox News, emitida después del encuentro.

Los documentos, que llevan la inscripción “elaborado por la Oficina del Jefe de Protocolo”, revelan que Trump tenía previsto entregarle a Putin un pequeño busto de un águila calva, el ave nacional de EE.UU..

También muestra una lista de los integrantes de las comitivas, y en el caso de la rusa, se añade la pronunciación fonética de los nombres, incluido el de Putin.

Además, puede verse la posición de los comensales en el almuerzo previsto tras las conversaciones, que al final no se realizó.

Además de este suceso, la Administración Trump ya ha estado envuelta en la polémica por la filtración de información confidencial.

En marzo, varios funcionarios de alto rango compartieron datos sobre preparativos para un bombardeo en Yemen en un chat grupal en la aplicación de mensajería Signal sin notar que se había invitado al grupo por error a un periodista, quien publicó las conversaciones.

Según un reporte de The New York Times de abril, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, también compartió datos militares en otro chat que incluía a dos familiares y a su abogado personal.

