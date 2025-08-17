Horóscopo de hoy de Nana Calistar 17 de agosto de 2025

ARIES

Ya es tiempo de agarrar al toro por los cuernos porque agosto está con cambios que te van a mover hasta las pestañas. No te me quedes esperando que todo caiga del cielo, porque la vida no funciona como la tanda: hay que ponerle para después recibir. Este mes enfócate en tus sueños y metas, deja atrás broncas y preocupaciones que nomás te estaban sacando canas verdes.

El dinero se te está yendo como agua entre los dedos, y tú como si nada. ¡Aprende a ahorrar! Acuérdate de que “dinero guardado, siempre es buen soldado”. En el amor, ya no dejes que nadie te baje la autoestima ni te haga sentir menos, porque tú naciste para estar en lo alto. Juegos de azar pintan con suerte en terminaciones 3, 7 y 9, pero no te emociones tanto porque luego terminas empeñando hasta la licuadora.

Salud: cuida lo que tragas, bájale a las garnachas y súbele al ejercicio, que el cuerpo no es bodega para estarlo llenando nomás de lo que cae. Agosto es para que decidas por ti y no por lo que digan otros, así que órale, toma tus decisiones con pantalones.

Color del día: Rojo pasión.

Números de la suerte: 3, 7 y 9.

TAURO

Ay mij@, contigo sí que aplica el dicho: “el que mucho abarca, poco aprieta”. Ya deja de invertir tiempo en cosas y personas que nomás te apendejan y no te dejan nada. Enfócate en lo que te da frutos, que el tiempo es oro y tú lo andas gastando como si lo regalaran en el tianguis.

En la salud, pon atención porque ya tu cuerpo anda dando avisos. No te descuides porque podrías terminar en cama, y ahí sí vas a entender que sin salud no se puede ni echar pleito. En el amor, deja de mendigar cariño o atención, porque el que te quiere no te anda poniendo pretextos. Mejor préstate atención a ti, que bastante lo necesitas.

Vienen cambios de última hora en la lana o en viajes que podrían darse para finales de mes, así que no andes firmando ni diciendo “sí” a la ligera. Y recuerda: “el que se mete donde no lo llaman, sale como tapón de sidra: volando y sin tapadera”. No opines de lo que no te corresponde, porque agosto trae broncas rápidas y no querrás ser protagonista.

Color del día: Verde limón.

Números de la suerte: 4, 15 y 28.

GÉMINIS

Ay criatura, si tu carácter fuera el clima, ya estuviéramos en alerta roja. Agosto viene con cosas buenas, pero también con desprendimientos, así que aprende a soltar lo que ya no sirve, aunque duela. Tu luz brilla sola, y aunque tengas enemigos hasta debajo de la cama, lo tuyo es resplandecer.

Cuida tu autoestima porque habrá gente que con un par de palabras va a querer bajarte el ánimo. Tú no desles ese gusto, que el que mucho habla, poco hace. Dale importancia a tu entorno, porque lo que siembras hoy es lo que te cobija mañana. Dinerito habrá, pero ojo: no desperdicies oportunidades, porque la vida no es mercado para que las cosas estén siempre en oferta.

En el amor, aguas con los fantasmas del pasado, porque podrían regresar a darte dolores de cabeza, pleitos y hasta insomnio. Tú ya no estás para andar recogiendo basura ajena, así que dale vuelta a la hoja. Piensa más en tu futuro, pon bases firmes, que tu yo del mañana te lo va a agradecer.

Color del día: Azul cielo.

Números de la suerte: 11, 22 y 36.

CÁNCER

Hijit@, agosto te pone sentimental como canción de Paquita la del Barrio. Ya deja de atraer cosas negativas, porque lo que se pide se cumple, y tú andas jalando broncas como si fueran ofertas. Enfócate en tus sueños y metas, que ahí está la clave para avanzar.

En el amor, cuidado con enredos. Viene alguien que puede moverte el tapete, pero también meterte en líos hasta la coronilla. Si piensas en buscar a un ex, piénsalo dos veces: “no hay peor ciego que el que no quiere ver”. Tú ya sabes cómo acabó eso y, si regresas, será para sufrir de nuevo.

Juegos de azar favorecen con terminaciones 4, 8 y 0, pero no te emociones demasiado. La familia podría ser tu campo de batalla este mes, porque habrá envidias y chismes que te van a querer partir la paz en dos. Y tú tan sensible, mejor respira hondo y no caigas en provocaciones. Salud emocional primero, porque lo demás se acomoda solito.

Color del día: Blanco marfil.

Números de la suerte: 4, 8 y 0.

LEO

Hij@, este mes de agosto el universo te dice que ya no le des tanta cuerda al drama. Si tienes un negocio en mente o un proyecto que has dejado arrumbado, es el momento de sacarlo, sacudirle el polvo y ponerte en acción, porque las estrellas andan de tu lado. Si no lo haces, luego no te me andes quejando de que “la suerte nunca llega”, porque la suerte se agarra, no se espera.

En el amor, deja de cargar con relaciones falsas y amistades que nomás te chupan energía. Aprende a soltar, porque no todo el que sonríe es sincero. Este mes vas a ser blanco de chismes de vecindad, porque tu esencia molesta a los envidiosos, pero recuerda: “cuando los perros ladran, es señal de que vas avanzando”.

La lana se pinta favorable, pero tendrás que estar bien trucha, porque las oportunidades no se presentan dos veces. Un viaje en pareja viene con buenos resultados, y si lo aprovechan, hasta los pleitos viejos se arreglan. Y si no tienes pareja, no andes rogando amistades que ni un “buenos días” te mandan. Mejor rodéate de quien te sume. Cuidado con accidentes automovilísticos que estarán a la orden del día, se viene embarazo dentro de la familia que va traer muchas bendiciones.

Color del día: Dorado.

Números de la suerte: 1, 19 y 55.

VIRGO

Mij@, ya deja de vivir atado al pasado, porque ahí no hay futuro. Agosto llega con amistades nuevas que te van a sacar de la rutina y un negocio de compra o venta que te dejará buenas ganancias si sabes aprovecharlo. Ponte vivo, porque las oportunidades no esperan a nadie, es momento de aprender de los errores para no volver a caer en las mismas situaciones del pasado. Vienen días en los cuales vas estar más enfocado en los dineros que te va a beneficiar mucho.

Eres lengua suelta, y aunque eso te defiende, también te mete en broncas. Recuerda: “el pez por su boca muere”. Mide tus palabras, porque este mes la gente anda más sensible que costra recién caída. Juegos de azar te favorecen con números 2, 6 y 0, pero no lo tomes como excusa para gastar lo que no tienes.

En el amor, ya no sientes ni tantito, porque te han fallado más que pastel en boda de rancho. Pero no te cierres del todo: todavía existen personas que valen la pena, nomás no te desesperes. Visitas de gente querida alegrarán tu corazón y te recordarán que no todo está perdido. Ojo: no te metas en chismes familiares, porque agosto no está para pleitos.

Color del día: Café tierra.

Números de la suerte: 2, 6 y 0.

LIBRA

Agosto viene con pachanga y momentos de brillar que debes disfrutar al máximo y más si es con familia amigos cercanos. Te toca ponerte perra y lucirte, porque serás el centro de atención en reuniones y fiestas, aprovecha para pedir si necesitas algo porque traerás el poder de la palabra. Aprovecha esa energía para abrirte camino en lo que sueñas, porque traes buena racha.

En el amor, podrías iniciar algo bonito con alguien cercano, pero los problemas familiares van a querer meter su cuchara. Tú decide si vale la pena remar contra corriente. No vivas de lo que ya pasó, que lo viejo ya se lo llevó el viento. En tu presente está la oportunidad de crecer y consolidar lo que siempre has querido.

Eso sí, recuerda que la gente habla por hablar. No caigas en chismes, porque “si no lo ven tus ojos, no lo creas con tus oídos”. Si tienes pareja, aguas con los celos y malentendidos, que pueden enfriar la relación. Agosto es tu tiempo para ser tú mismo, sin pedir disculpas por tu carácter ni por tu manera de ser.

Color del día: Rosa palo.

Números de la suerte: 10, 17 y 34.

ESCORPIÓN

Ay, criatura, tú eres de armas tomar y agosto te pone todavía más intenso. No dejes que nadie decida por ti, porque luego terminas renegando. Este mes tu energía estará a todo lo que da, y eso atraerá gente nueva que va a querer ser parte de tu vida, aunque algunos con buenas intenciones y otros nomás de chismosos. Es momento de aprender del pasado para no volver a cometer los mismos errores de antes. Te viene dinero pero también algunas deudas que deberás atender a la brevedad.

Una amistad podría soltarte un chisme fuerte sobre ti; escúchalo, pero no explotes, que no todo se resuelve a gritos. En tu familia alguien va a necesitar tu ayuda, así que ponte solidario. También llega noticia de un amor del pasado que puede sacudirte hasta el alma.

No seas tan desconfiado con las personas que siempre han estado ahí para ti. Aprende a diferenciar entre quien te quiere bien y quien nomás se arrima por interés. Agosto te pide dejar atrás el veneno, pero sin perder el colmillo afilado que te protege.

SAGITARIO

Ay, criatura, este agosto vienes como caballo desbocado: con muchas ganas de avanzar, pero sin fijarte en los baches del camino. Aguas con los trámites, documentos y papeles importantes, porque un descuido te puede costar dinero y un buen coraje. Recuerda: “papelito habla”, y lo que no revises hoy, mañana te hará llorar.

En el amor, si esa persona que te gusta no da señales de vida, no te me deprimas ni pierdas tu brillo. El que te quiere, te busca; el que no, que se acomode en otra banqueta. Vienen oportunidades para romance, pero antes de que florezca ya se ven pleitos y celos, así que piensa si te conviene entrarle.

En lo laboral, las cosas pintan mejor: maduración de proyectos, consolidación de planes y hasta la posibilidad de emprender negocio propio. Eso sí, no quieras correr antes de aprender a caminar, que todo tiene su tiempo. Familiares pueden armar pleito y ponerte de malas, respira hondo antes de contestar. Y si tu pareja anda misteriosa, abre los ojos, porque hay una sombra de alguien de piel clara rondando su vida.

Color del día: Morado uva.

Números de la suerte: 9, 27 y 45.

CAPRICORNIO

Hijit@, aprende a no rogar ni cariño ni amistad ni atención, porque el que te quiere, ahí está, y el que no, aunque le mandes serenata con mariachi, ni se asoma. Agosto es para levantar tu autoestima y poner límites, porque ya estuvo bueno de que te quieran rebajar el precio como si fueras fruta madura en rebaja.

En el amor, sentirás nostalgia por alguien del pasado, no porque lo quieras de vuelta, sino porque la soledad pega duro a ratos. Pero recuerda: “más vale solo que mal acompañado”. En tu camino aparece alguien de tierras lejanas que te dará paz aunque esté a distancia, y de esa conexión podría nacer algo bonito sin que lo esperes.

Este mes viene cargado de cambios positivos y oportunidades afectivas. Si tienes pareja, cuida esa relación porque podrían darse malentendidos que los enfríen. En la lana, necesitas enfocarte bien en hacia dónde vas, porque si no pones atención, podrías cometer los mismos errores. Agosto es para planear con calma y no actuar por impulso.

Color del día: Gris plata.

Números de la suerte: 7, 13 y 31.

ACUARIO

Ay mi’jo, tu problema es que prometes más de lo que cumples. Agosto te pide que midas tus palabras, porque podrías terminar quedando como “candil de la calle y oscuridad de tu casa”. No cambies tu esencia para agradar a nadie, el que te quiera, que te acepte como eres, con defectos y virtudes.

Viene invitación a un viaje o proyecto nuevo, pero no te precipites ni firmes nada sin leer hasta las letras chiquitas. Tu madurez está a prueba: ya no eres el ingenuo que se tragaba todos los cuentos, ahora sabes poner límites y eso te salvará de repetir errores del pasado.

En el amor, habrá discusiones por malos entendidos y heridas viejas. Si tienes pareja, platiquen de frente, no se guarden nada, porque de lo contrario la bomba puede explotar. Aguas también con accidentes menores o caídas tontas, que por andar distraído podrías darte un buen susto. Salud: insomnio y problemas gástricos se ven en el panorama, así que bájale a la tensión y cuida lo que comes en la calle.

Color del día: Turquesa.

Números de la suerte: 2, 18 y 41.

PISCIS

Criatura del señor, este agosto el universo quiere verte brillar, pero primero debes dejar de poner pretextos para todo. No vivas esperando el “momento perfecto”, porque a veces lo perfecto llega cuando uno se pone a hacer las cosas. Concéntrate en tus metas, que ya estás cerquita de alcanzarlas.

En el amor, si tienes pareja, podrían darse distancias por cuestiones de trabajo o familia. Cuida esa relación, porque la rutina la puede enfriar. Y si estás soltero, no dejes que la desesperación te lleve a agarrar lo que no es para ti, porque luego terminas llorando más que en novela de Thalía.

En el trabajo, cuídate de chismes y traiciones: alguien cercano podría soltar una mentira que manche tu nombre. Pero no te me preocupes, que “la verdad tarda, pero llega”. Aleja a la gente negativa, porque tu entorno necesita limpieza de vibra para que no caigas en depresiones.

En los dineros, cuidado con compras impulsivas, porque podrías gastar lo que no tienes. A tu pareja dale más atención, porque anda con dudas sobre lo que sientes. Agosto es para que aprendas a valorarte, porque si tú no lo haces, nadie más lo hará.

Color del día: Azul marino.

Números de la suerte: 5, 16 y 33.