Le propuso matrimonio a su pareja y el volcán que tenían detrás entró en erupción: video viral

Las pedidas de mano suelen ser momentos mágicos, planeados con cuidado para sorprender y quedar grabados en la memoria. Sin embargo, lo que ocurrió en Guatemala superó cualquier libreto romántico y terminó convirtiéndose en un fenómeno viral que mezcla amor, adrenalina y la fuerza de la naturaleza.

Durante una excursión al imponente Volcán de Fuego, uno de los más activos de Centroamérica, un joven decidió arrodillarse frente a su pareja y pedirle matrimonio. Todo parecía ir según lo planeado… hasta que, en ese instante, el volcán rugió y comenzó a entrar en erupción.

El dramático telón de fondo convirtió la escena en una postal de película: el novio con el anillo en la mano, la novia impactada y, detrás de ellos, la montaña iluminada por destellos rojizos que parecían sellar el compromiso. El instante fue grabado por un amigo cómplice, y pronto el video inundó las redes sociales.

Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras los testigos celebraban entre gritos y aplausos, la novia, visiblemente emocionada y sorprendida por la coincidencia, dio su respuesta con un firme: “Sí, acepto”.

En internet, la historia corrió como fuego. Algunos usuarios calificaron a la pareja como “los más afortunados del mundo”, otros bromearon asegurando que fue “la bendición de la naturaleza” y no faltó quien escribiera que esa erupción fue “la señal perfecta” para comenzar una vida juntos.

El Volcán de Fuego, famoso por su constante actividad eruptiva y por atraer a turistas de todas partes del mundo, terminó siendo el inesperado testigo de amor más romántico y explosivo del año. Y aunque las pedidas de mano suelen ser memorables, pocas pueden presumir de contar con la fuerza de la naturaleza como escenario principal.

Hoy, las imágenes recorren noticieros internacionales y plataformas digitales, consolidando esta propuesta como una de las más sorprendentes y virales registradas en Guatemala. Un recuerdo eterno donde el amor, literalmente, estalló.