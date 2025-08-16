Violeta Isfel y su esposo renovaron sus votos en Las Vegas: “We said yes!”

La actriz mexicana Violeta Isfel aprovechó su reciente escapada a Las Vegas, Nevada, para renovar sus votos con su esposo, Raúl Bernal, con quien se casó por primera vez hace 7 años.

La también cantante dio a conocer la noticia por medio de su cuenta de Instagram, en donde compartió varias imágenes de su enlace, el cual se llevó a cabo el pasado 14 de agosto.

“Dijimos ¡SÍ! en Las Vegas Hoy te elijo. Te amo mucho Esposhito 14/08/2025”, escribió Violeta en un fragmento de la descripción de su galería.

A continuación detalló lo especial que fue para ambos aprovechar su viaje a Las Vegas para reafirmar el gran amor que se tienen.

“Renovar nuestros votos en un viaje tan importante, amoroso, genuino, divertido, espontáneo; en este maravilloso lugar, ha sido el regalo más hermoso que pudiste darme, Gracias, gracias, gracias Esposhito porque nuestro trabajo como equipo en este matrimonio ha logrado que sigamos emocionándonos como si fuera la primera vez que nos casamos”, compartió las histrión

Violeta, quien se convirtió en mamá muy joven, concluyó su mensaje agradeciéndole a su pareja por lo especial que ha hecho su vida desde que llegó a ella.

“No tengo palabras para describir lo hermoso que se siente, que después de 7 años de matrimonio, sigo enamorada de ti. Deseo que sigamos eligiéndonos en nuestro hermoso presente, en el presente juntos: somos y lo tenemos todo”, concluyó.

Las palabras de Violeta tocaron el corazón de sus fans y de sus amigos famosos, quienes la felicitaron y la llenaron de corazones rojos por la manera en que ha llevado su matrimonio.

Sigue leyendo: