Pronóstico del tiempo en Houston para este domingo 17 de agosto

El clima en Houston, Texas, para este domingo 17 de agosto se basará en variaciones entre nubes y claros. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura ascenderá hasta los 100 grados Fahrenheit (38ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche se esperan 79 grados Fahrenheit (26ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 55 y 5 por ciento. La sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 111ºF (44ºC) de máxima y 111ºF (44ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer se producirá a las 06:50 h, mientras que el crepúsculo se podrá observar a las 20:00 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 5.59 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche.

¿Cómo es el clima en Houston?

Si algo está claro, es que el clima de Houston, Texas, es único e inigualable. Para empezar, sus veranos son cálidos y sus inviernos suaves, con sol casi todo el año, por lo que el clima de la ciudad es habitualmente placentero. Sin embargo es una ciudad propensa a sufrir catástrofes naturales, mayormente durante el periodo de huracanes.

La media de temperatura en Houston oscila entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses de más calor que comentábamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Además, la ciudad suele recibir unas 39 pulgadas de lluvia al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Debido a la cercanía al Golfo de México, la humedad de Houston suele ser considerablemente alta. Concretamente, la humedad relativa en Houston varía entre el 50 y el 90%, lo que hace que la temperatura parezca más alta de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston tiende a ser buena, pero tal vez podría verse afectada por la contaminación de las fábricas e industrias de refinería de la ciudad. Desgraciadamente, la ciudad también presenta valores altos de ozono durante los meses de verano, lo que puede ser dañino para las personas con enfermedades respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

Como mencionamos, Houston es propensa a vivir catástrofes naturales, principalmente huracanes e inundaciones. Los huracanes son una gran amenaza para la ciudad y y éstos pueden provocar importantes daños y pérdidas de vidas humanas. Además, la ciudad también es propensa a las inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Finalmente, Houston también corre el riesgo de sufrir tornados, aunque con menor probabilidad que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños materiales e incluso provocar víctimas mortales. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual ya existen protocolos que se activan en caso de emergencia.

