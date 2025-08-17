Signos del zodiaco que atraen suerte del 18 al 24 de agosto

Predicciones de la astrología revelan que la semana del 18 al 24 de agosto de 2025 será un período de oportunidades, prosperidad y nuevas relaciones para 3 signos del zodiaco en particular.

Las alineaciones planetarias, con la Luna, Venus y Mercurio como protagonistas, abrirán caminos de amor, éxito personal y crecimiento espiritual.

El miércoles 20 de agosto, la Luna se une a Venus en Cáncer generando magnetismo en el amor y atrayendo oportunidades financieras.

El jueves 21 de agosto, la Luna se alinea con Mercurio en Leo, impulsando avances, comunicación y creatividad.

Finalmente, el sábado 23 de agosto, la Luna Nueva en Virgo marca un nuevo ciclo cargado de intención y manifestación siendo la primera de dos lunaciones poderosas en este signo.

Veamos cómo impacta esta energía en Escorpio, Sagitario y Capricornio, los 3 Grandes beneficiados de la semana, de acuerdo con un pronóstico astral reseñado por astrólogos del sitio Spiritualify.

1. Escorpio

Escorpio, esta semana marca un antes y un después en tu vida. La conexión de la Luna con Venus en Cáncer ilumina tu zona de viajes, amor y expansión.

Escorpio atrae abundancia y nuevos comienzos

Aunque a menudo dudas de ti mismo, el Universo te está recordando que todo es posible si crees en tu poder interior.

El miércoles 20 de agosto puede traerte un encuentro inesperado, una propuesta laboral emocionante o incluso la posibilidad de un cambio de residencia.

Este tránsito planetario activa tu magnetismo y tus ganas de abrirte a lo nuevo. Es el momento de reforzar tu confianza con afirmaciones positivas y de dar pasos firmes hacia tus sueños.

Escorpio, aprovecha este impulso para planear viajes, iniciar un proyecto o atreverte a expresar lo que sientes en el amor. La suerte se activa cuando decides moverte.

2. Sagitario

Sagitario, la Luna y Mercurio en Leo el jueves 21 de agosto despiertan tu valentía, tu intuición y tu capacidad de tomar decisiones trascendentales.

Sagitario recupera claridad y confianza

Durante las últimas semanas, el movimiento retrógrado de Mercurio en Leo pudo haberte hecho sentir estancado o indeciso.

Ahora, con su energía directa y el apoyo lunar, tienes la claridad necesaria para elegir el camino correcto.

Este tránsito te invita a dejar de buscar aprobación externa. Es el momento de confiar en ti, seguir tu instinto y avanzar hacia la vida que deseas construir.

Sagitario, escucha tu voz interior antes de comprometerte con nuevos proyectos. El éxito llega cuando eliges desde la autenticidad, no desde la prisa.

3. Capricornio

Capricornio, tu momento llega con la Luna Nueva en Virgo el 23 de agosto, un evento que abrirá un ciclo de manifestación especialmente poderoso para ti.

Capricornio siembra intenciones duraderas

Este es el inicio de un proceso profundo, ya que no es una Luna Nueva cualquiera: es la primera de dos en Virgo, la segunda llegará el 21 de septiembre como un eclipse solar transformador.

Esta energía te impulsa a diseñar estrategias y a planificar con paciencia cada paso de tu futuro. La constancia y la disciplina, tus mayores virtudes, serán clave para aprovechar este impulso cósmico.

Capricornio, escribe tus intenciones con claridad y dedícate a pulir tus proyectos. El Universo te pide paciencia: lo que construyas ahora será la base de grandes logros en los próximos meses.

Las energías planetarias benefician a todos los signos

Aunque Escorpio, Sagitario y Capricornio serán los más afortunados en esta semana, la influencia de Venus, Mercurio y la Luna Nueva en Virgo deja un mensaje para todos los signos del zodiaco.

Los astrólogos comentan que es un momento de escuchar la intuición. El amor y la prosperidad se activan cuando se alinean corazón y mente. La paciencia y la planificación son esenciales para alcanzar el éxito.

