¿Tienes esta moneda de un dólar en tu bolsillo? Podría valer miles

Cuando se examina una moneda se observan primero tres cosas para saber si tiene valor en el mercado de subastas o no, y esas características son: estado de conservación, año de acuñación, detalle o imperfectos.

Dependiendo de estos factores se puede determinar si esa pieza tiene alta o baja demanda en el mercado y si vale la pena coleccionarla. Hay monedas que pueden llegar a alcanzar altas cifras en ventas de subastas.

Tal es el caso de la moneda de $1 dólar que forma parte de una serie de monedas de la Paz creadas a finales de la Primera Guerra Mundial y que hoy en día sus precios alcanzan los $132,000 dólares.

The Peace Dollar is my favorite American coin and it's funny to me that 1) people were all riled up about the symbolism on the back (it originally had a broken sword with the olive branch) 2) some people were like "hey the Liberty is UGLY" and it was the artist's wife. pic.twitter.com/oh662YMotP — Josh Sawyer (@jesawyer) April 20, 2023

Según el sitio web especializado en monedas, Stack’s Bowers de esta moneda denominada dólar de plata “Paz” de 1921 algunos ejemplares han logrado las clasificaciones más altas por parte del Servicio de Clasificación Profesional de La Moneda vendiéndose por $111.000, $96.601, $70.500 y $24.150 dólares.

De acuerdo con los expertos para identificar esta moneda basta con observar en el anverso la Estatua de la Libertad coronada y en el reverso un águila americana contemplando un amanecer.

Sigue leyendo: