Tiroteo en club de Brooklyn deja tres muertos y ocho heridos

Tres hombres murieron y otras ocho personas resultaron heridas durante un tiroteo ocurrido en el interior del bar Taste of the City Lounge, en Franklin Avenue, en el vecindario de Crown Heights, Brooklyn, Nueva York, la madrugada del domingo.

La primera llamada al 911 se recibió a las 3:27 a. m., y al llegar al lugar los agentes encontraron a varias víctimas con heridas de bala. Según la comisionada de la policía de Nueva York, Jessica Tisch, los tres hombres fallecidos —de 27, 25 y otra edad aún no confirmada— fueron declarados muertos en la escena.

Entre los heridos hay ocho hombres y tres mujeres, cuyas edades oscilan entre los 27 y los 61 años. Todos fueron trasladados a hospitales locales y, de acuerdo con las autoridades, sus lesiones no ponen en riesgo la vida.

Investigación en curso

Los investigadores recuperaron en el club alrededor de 36 casquillos de bala, lo que refuerza la hipótesis de que participaron varios tiradores. Una pistola también fue localizada cerca de Bedford Avenue y Eastern Parkway, a pocas cuadras del lugar, y se investiga si fue utilizada en el ataque.

Hasta el momento, no se han realizado arrestos. Tisch aseguró que el tiroteo parece estar vinculado a una disputa previa dentro del local, aunque no ofreció más detalles sobre el origen del enfrentamiento.

“Es un tiroteo terrible ocurrido en la ciudad de Nueva York”, afirmó la comisionada en rueda de prensa, agregando que las autoridades están comprometidas a esclarecer lo ocurrido.

El vecindario de Crown Heights, conocido por su vida nocturna, amaneció este domingo bajo un fuerte despliegue policial. El área fue acordonada durante varias horas mientras los equipos de investigación recolectaban pruebas y entrevistaban a testigos.

Las autoridades hicieron un llamado a cualquier persona que haya presenciado los hechos a colaborar con información que permita identificar y detener a los responsables.

Un hecho inusual en un año con menos violencia armada

El ataque se produce en un contexto en el que la ciudad de Nueva York reporta cifras históricamente bajas de violencia armada.

“O sea, tenemos el número más bajo de incidentes y víctimas de tiroteos en siete meses del año que hayamos visto en la ciudad de Nueva York”, destacó Tisch. “Algo así es, por supuesto, gracias a Dios, una anomalía, y es algo terrible lo que ocurrió esta mañana, pero vamos a investigar y llegar al fondo de lo ocurrido”.

