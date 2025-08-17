Trump dice que Zelenski acabará con guerra “casi de inmediato” si se olvida de Crimea y la OTAN

Previo a la reunión de Donald Trump con Volodímir Zelenski en la Casa Blanca este lunes, el mandatario norteamericano dejó entrever su postura rumbo a este cita, pues dijo que el presidente ucraniano puede poner fin a la guerra con Rusia “si quiere”, dejando de lado su idea de recuperar Crimea e ingresar a la OTAN.

Como si fuera parte de retórica de Vladimir Putin, quien desde inicio del conflicto ha peleado que Crimea pase a estar “de facto” bajo el control ruso, que Ucrania no sea parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Ahora Trump dijo este domingo que su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski puede acabar la guerra con Rusia “casi de inmediato” si descarta a Crimea y a la OTAN.

Zelenski “puede terminar la guerra con Rusia casi de inmediato, si quiere, o puede seguir luchando” dijo Trump en su plataforma Truth Social, si Ucrania desiste de “recuperar” Crimea y de “entrar en la OTAN”, y finalizó con la frase “algunas cosas nunca cambian”.

“Recuerden cómo empezó. No recuperar la Crimea dada por Obama (sic) (hace 12 años, sin un solo disparo) y no entrar a la OTAN por parte de Ucrania”, escribió el mandatario estadounidense.

Trump también aludió a la jornada de reuniones de mañana con los líderes europeos que acompañarán a Zelenski y aseguró que es un “gran día en la Casa Blanca”, que nunca ha recibido a tantos a la vez y que es un “honor para Estados Unidos”.

Tras la cumbre de Trump con el mandatario ruso, Vladímir Putin, el pasado viernes en Alaska, el estadounidense abogó por un acuerdo de paz directo entre los dos países en conflicto, al relegar el alto al fuego inicial que exigía Rusia y que sigue reclamando Zelenski.

Se espera que en las reuniones de mañana en la Casa Blanca, los focos de discusión sean las exigencias de Rusia sobre la entrega de territorios y las garantías de seguridad para Ucrania.

Antes del regreso de Trump al poder en enero, los países de la OTAN acordaron el “camino irreversible” de Kiev hacia la membresía en la alianza.

Bajo ese contexto, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, junto con líderes europeos, incluido el primer ministro del Reino Unido, Sir Keir Starmer, se unirá a Zelenski en Washington para conversar sobre el futuro de Ucrania.

También asistirán el presidente francés, Emmanuel Macron; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el canciller alemán, Friedrich Merz; el presidente finlandés, Alexander Stubb; y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Se desconoce cuántos de ellos acudirán a la Casa Blanca.

Versiones extraoficiales aseguran que los funcionarios europeos están preocupados de que Trump pueda intentar presionar a Zelenski para que acepte los términos, después de que el líder ucraniano fuera excluido de la reunión Trump-Putin en suelo estadounidense el viernes pasado.

Sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que cualquier sugerencia de que Zelenski pudiera ser intimidado por Trump para aceptar un acuerdo de paz era una “narrativa mediática estúpida”.

