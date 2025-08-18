window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Aries hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 18 de agosto

Consulta el Horóscopo de Mhoni Vidente y descubre lo que la famosa astróloga tiene reservado para Aries para este día

El horóscopo de Mhoni Vidente para Aries.

El horóscopo de Mhoni Vidente para Aries. Crédito: Cortesía

Avatar de Mhoni Vidente

Por  Mhoni Vidente

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para Aries este lunes 18 de agosto.

Aries

El ambiente de este lunes se siente ligero y lleno de movimiento, ideal para reencontrarte con amistades, aceptar invitaciones inesperadas y dejarte sorprender por momentos que alegrarán tu día. Puede aparecer un plan social en el que te diviertas más de lo esperado, o alguien podría acercarte una propuesta que despierte tu curiosidad. Es un buen momento para abrirte a nuevas conexiones y disfrutar sin tanta formalidad.

En lo económico, recibes un alivio gracias a un pendiente que por fin se acomoda, dándote más tranquilidad y margen para consentirte un poco. Una persona cercana, posiblemente de Leo o Piscis, llega con una idea de negocio que merece al menos tu atención, porque puede abrir puertas interesantes.

Tus números de la suerte son el 07 y el 18, mientras que el amarillo se convierte en tu mejor aliado para atraer abundancia y buena energía.

Tu encanto natural resalta en tu audacia y en la manera en que transmites confianza a los demás, incluso en los momentos más simples. Ese sentido del humor que enciende cualquier reunión será tu mejor carta, siempre que recuerdes mantener los pies en la tierra y no caer en excesos de protagonismo. Si logras ese balance, todo fluirá en un tono alegre y auténtico.

En esta nota

horoscopo de hoy Mhoni Vidente
Trending
Contenido Patrocinado
Trending