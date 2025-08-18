Cómo reacciona tu signo tras un divorcio según astrólogos

El divorcio es una de las experiencias más transformadoras de la vida, y aunque cada persona lo vive de forma distinta, la astrología revela que el signo zodiacal puede influir en la manera de afrontar una ruptura.

La aplicación de divorcios SplitUp en conjunto con el astrólogo y psíquico Inbaal Honigman compartieron cómo cada signo maneja este proceso: desde quienes lo ven como un nuevo comienzo hasta quienes se hunden en la nostalgia.

Según reseñan desde el sitio online del New York Post, así es como reacciona tu signo tras una separación.

Aries

Los Aries (21 de marzo – 19 de abril) encaran el divorcio con energía y valentía. Aunque sienten el dolor, su espíritu pionero los impulsa hacia nuevos comienzos.

Para ellos, las rupturas son una oportunidad de reinventarse y mirar al futuro con optimismo. Aries no se aferra demasiado al pasado; prefiere enfocarse en lo que viene.

Tauro

Los Tauro (20 de abril – 20 de mayo) sufren intensamente un divorcio, ya que pierden la seguridad y estabilidad que tanto valoran.

Les cuesta desprenderse de una relación porque aman la constancia. Sin embargo, la astrología recomienda prácticas de autocuidado y conexión con la naturaleza para equilibrar su energía.

Tauro necesita tiempo, pero logra reconstruirse con paciencia.

Géminis

Géminis (21 de mayo – 20 de junio) enfrenta las separaciones rodeándose de amigos. Su sociabilidad natural les ayuda a superar la tristeza rápidamente.

Aunque pueden caer en distracciones constantes, encuentran fuerza en sus múltiples conexiones sociales. Para Géminis, la conversación y el movimiento son medicina emocional.

Cáncer

Cáncer (21 de junio – 22 de julio) vive el divorcio con gran sensibilidad. Este signo orientado a la familia siente que pierde su núcleo más sagrado.

Sin embargo, al apoyarse en sus seres queridos logra sanar poco a poco y volver a creer en el amor. El refugio emocional en la familia es vital para su recuperación.

Leo

Leo (23 de julio – 22 de agosto) puede sufrir en el ego al enfrentar un divorcio, pero su optimismo y orgullo les impulsan a salir adelante.

Los Leones confían en que siempre habrá un nuevo amor esperando. Leo transforma el dolor en fuerza y nuevas oportunidades románticas.

Virgo

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre) afronta el divorcio con análisis y reflexión. Aunque se duelen por el fracaso, lo consideran una experiencia de aprendizaje.

Su disciplina y resiliencia los ayuda a reconstruir su vida de manera ordenada. Virgo convierte la separación en una oportunidad de crecimiento personal.

Libra

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre), gobernado por Venus, sufre intensamente al terminar una relación, ya que necesita sentirse en armonía.

Puede culparse de más, pero recupera su balance con actividades sociales, belleza y placer. Libra sana cuando cultiva el amor propio y recupera su equilibrio emocional.

Escorpio

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre) vive el divorcio de manera intensa, con emociones profundas que pueden ser difíciles de manejar.

Sin embargo, su capacidad de renacer de las cenizas los convierte en los más resilientes a largo plazo. Escorpio transforma el dolor en poder personal.

Sagitario

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre) sufre al inicio, pero pronto ve el divorcio como un camino hacia la libertad.

Viajar, moverse y buscar nuevas aventuras son sus herramientas para sanar y reencontrarse con la alegría. El movimiento y los horizontes nuevos son su bálsamo espiritual.

Capricornio

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero) enfrenta la ruptura con frialdad aparente. Aunque sienten el dolor, lo racionalizan y lo ven como una distracción que se elimina del camino.

Su enfoque en metas y disciplina los ayuda a recuperarse rápido. Capricornio convierte el divorcio en impulso para su éxito personal.

Acuario

Acuario (20 de enero – 18 de febrero) vive el divorcio de manera más filosófica que emocional.

Aunque no es fácil, tiende a ver las oportunidades que trae consigo el final de una relación, evitando dramas y conflictos. Acuario encuentra alivio en la libertad y en nuevos proyectos.

Piscis

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo) experimenta el divorcio como una pérdida devastadora debido a su naturaleza romántica y soñadora.

Sin embargo, con el tiempo logra renacer al reconectar con su creatividad y espiritualidad. Piscis necesita expresar sus emociones para sanar y volver a confiar en el amor.

