‘El Mayo’ Zambada cambiará su declaración de “no culpable” a “culpable”

NUEVA YORK.- El 25 de agosto, Ismael ‘El Mayo’ Zambada García cambiará su declaración de “no culpable” a “culpable” de los cargos por narcotráfico que enfrenta ante la Corte de Distrito Este de Nueva York.

La conferencia de estado de ese día cambió a una “Audiencia de Cambio de Declaración”, confirmó el tribunal.

“Se excluye la posibilidad de juicio rápido por complejidad, caso de muerte capital, CIPA y en interés de la justicia”, dice el mensaje ordenado por el Juez Brian Cogan.

Zambada García, líder del Cártel de Sinaloa, fue detenido en Texas en medio de un polémico operativo iniciado en México con ayuda de Joaquín Guzmán López –uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán–, y críticas del gobierno de México, que acusa acciones intervencionistas de EE.UU.