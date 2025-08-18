Horóscopo de hoy de Nana Calistar 18 de agosto de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
Leo
Ay Leo, entiende de una vez: no todo lo que brilla es oro ni todo lo bonito dura pa’ siempre. Tú eres de los que se dejan ir por el envoltorio, pero lo que cuenta es el corazón y lo que la gente trae en el alma. Ese amor de lejos que tanto te tenía suspirando ya va quedando en el recuerdo, y aunque te duela, mejor así, porque mantener eso era como cargar agua en las manos: imposible. Vienen oportunidades de chamba o negocio y ahí sí ni lo pienses, porque lo tuyo es la labia, las ventas y convencer hasta a las piedras; si no aprovechas ahora, después andarás lamentándote.
No te olvides de ti por andar cumpliendo sueños ajenos, porque luego quedas con las manos vacías. Primero tú, después tú y al final otra vez tú. En temas del amor, cuida tu corazoncito porque puedes clavarte con la persona equivocada y luego no hay pomada que aliviane esas heridas. Estás en un momento donde tus proyectos, ya sea de casa propia, negocio o viajes, pueden materializarse, pero solo si te mantienes firme y no te dejas arrastrar por los que nomás estorban. Y no te me apachurres, que cuando te caes, brillas más fuerte que antes.
Virgo
Virgo, mi’jo, ya deja de hacerte el mártir y empieza a vivir. Entras en un ciclo bien perro, de cambios, crecimiento y visitas que llegarán sin avisar, así que ten tu casa y tu vida en orden. Tu cuerpo pide atención, no te hagas el loco: andas subiendo de peso y después te quejas de que nada te queda. Es tiempo de ponerte más coqueto, de arreglarte, porque la primera impresión siempre cuenta.
Deja de andar tan enojón, bájale dos rayitas a ese carácter que ni tú mismo te aguantas. El pasado tocará tu puerta y tú decidirás si abrirla o no. Si crees que ahora sí puede funcionar con esa persona, atrévete, pero sin dramas ni llantos innecesarios. Si ya tienes pareja, no conviertas la relación en una pelea de box, aprendan a reír más y fregar menos. Y si estás soltero, no rebajes tu precio ni te me pongas de oferta como mercancía de liquidación, porque tu valor no está en descuento.
En el trabajo cambia la actitud, haz las cosas con gusto, porque cuando lo haces de mala gana solo atraes malas vibras. Este ciclo viene a enseñarte que lo que siembres hoy lo cosecharás mañana, así que ponte abusado y empieza a sembrar cosas buenas.
Libra
Libra, criatura, siempre que buscas, encuentras, pero luego te haces bolas solito, como estambre en manos de gato. Deja de darle mil vueltas a lo mismo y aprende a decidir ya, porque tu mayor problema es alargar lo inevitable. No te metas en lo que no es tuyo, porque tu lengua rápida puede desatar broncas que después ni cómo arreglar.
En lo económico, te caerá un dinerito extra que servirá para cubrir deudas o darte un gustito, pero aguas con gastarlo en tarugadas. Es momento de limpiar tu vida: suelta recuerdos, cosas y personas que ya solo te cargan como costal de piedras. Viene un viaje que te dará aire fresco, junto con amistades nuevas que te sacarán de la rutina. Entre esas personas aparecerá alguien de piel clara que moverá tus emociones, pero ojo: lo que empiece con fuego rápido también se apaga en chinga. Disfruta mientras dure, pero no te ilusiones con finales de cuento. Aprende a reír, a fluir y a vivir el momento, porque no todo en la vida tiene que ser eterno.
Escorpio
Escorpio, ya es hora de que te veas en el espejo y dejes de exigirte lo que ni tú mismo estás dando. Sí, los sentimientos son lo más importante, pero bien que eres de los más fijados a la hora de escoger pareja. Y no me digas que no. Empieza a cuidarte más, en el físico y en el alma, porque lo que no cuidas, se pierde.
Ya no hagas caso a todo chisme que llega a tus oídos, porque al final es tu vida y solo tú decides cómo vivirla. Si tu pareja anda fría o indiferente, habla claro, porque quedarse callado solo te carcome por dentro. Y no quieras jugar al vivo teniendo dos o más velitas prendidas, porque tarde o temprano se te juntan los amores y ahí sí ni la Virgencita te salva del escándalo.
Cuida tu garganta y tu estómago, porque andan débiles en estos días. Y si tienes pareja, abre tu corazón, deja los secretos guardados, porque la mentira es como olla de presión: aguanta, aguanta… y un día ¡boom! explota. Si estás soltero, no te desesperes, tu intensidad atrae, pero también espanta; aprende a bajarle un poquito al drama y verás que el amor llega sin tanto rodeo.
Aries
Ay Aries, esas heridas que traes no cierran porque tú mismo las estás rascando como costra. Ya suéltalo, criatura, que ni rezándole al santo más milagroso se arregla lo que ya caducó. Recuerda que en esta vida todo tiene remedio menos la muerte, y que el tiempo, aunque sea terco, siempre acomoda las cosas.
En estos días te llegará el recuerdo de alguien que se fue, y en vez de llorar, vas a dar gracias porque tu vida mejoró desde que se largó. Eso sí, cuidado con la lengua floja: no andes de cotorro contando cosas que no debes, porque una indiscreción tuya puede desatar chismes de los que no te salvas ni aunque te escondas bajo las faldas de tu abuelita.
Pon en claro lo que sientes, porque si sigues con ese miedo a abrirte, te vas a quedar para vestir santos. Deja de desconfiar de todos, no todos vienen a lastimarte; abre tu corazón, pero tampoco lo dejes como puerta de cantina para que entre cualquiera. Ve por esos sueños y metas que tienes, aunque tarde un poquito más en cumplirse. Constancia y paciencia, Aries, que lo que vale la pena no cae del cielo, se trabaja con sudor y hasta con lágrimas.
Tauro
Tauro, mi cielo, a ti te brillan los ojos cuando de dinero se trata, y no es para menos: la suerte te anda rondando. Posibilidades grandes de armar un negocio relacionado con comidas o ventas se ven bien marcadas, y ahí sí, lánzate como burro sin mecate porque te dejará buenas ganancias. Acuérdate que lo tuyo son los negocios y el trato con la gente, no lo dejes pasar.
Pero aguas, porque también andas con ganas de comerte al mundo y ni siquiera sabes por dónde empezar. Lo primero será soltar lo que te pesa, lo que te incomoda y te quita el sueño. Madurez, mi’jo, ya no estás pa’ andar llorando por cosas o personas que ya se fueron. Viene una sorpresa de parte de un familiar que te va a mover el corazón, pero también te enseñará a valorar más lo que tienes en casa.
Este es momento de reconocer tu propio valor, de saber que puedes y que nadie es indispensable. Tienes un sexto sentido bien desarrollado, pero a veces te haces el ciego y no lo escuchas. Hazle caso, porque en estos días te toparás con personas falsas que sonríen de frente, pero te apuñalan por la espalda. No te fíes de todos, pero tampoco cierres tu corazón; solo aprende a diferenciar entre quien viene a sumar y quien nomás estorba.
Géminis
Ay Géminis, la verdad sea dicha: no necesitas bultos a tu lado pa’ ser feliz. Lo único que ocupas son tus ganas, tu fuerza y ese talento que a veces escondes por miedo a brillar más que los demás. La vida te pondrá pruebas, y aunque chillen los de alrededor, esas pruebas son pa’ que aprendas a valorar las cosas pequeñas que tienes.
Deja de cargar culpas que no son tuyas; cada quien que pague sus pecados, y tú no naciste para cargar costales ajenos. Ojo con conformarte con ser plato de segunda mesa, porque tú tienes el poder de elegir con quién y cómo, y no tienes por qué estar esperando migajas.
En estos días podrías sentirte bajoneado, y será más por el clima y los recuerdos que por otra cosa. Tú eres muy sensible a los cambios de ambiente, y un día gris te manda directo a pensar en lo que perdiste. Si tienes pareja y notas que anda distante, revisa tu carácter, porque bien sabemos que no siempre eres fácil de aguantar. Ponte las pilas y mejora lo que sabes que no está bien, pero también exige lo mismo de tu pareja, porque esto es de dos. Y recuerda: si alguien no sabe valorarte, allá ellos; tú eres la joya, no el estuche.
Cáncer
Cáncer, ya deja de esperar milagros de esa persona que te trae inquieto, porque lo único que logras es perder tiempo y amor propio. A veces es mejor retirarse para que empiecen a valorarte, porque mientras te tengan ahí de alfombra, no lo harán. Si ya tienes pareja, cuidado, porque se viene la celotina fuerte: cualquier mirada o amistad tuya levantará sospechas, y ahí sí prepárate para las discusiones.
Sueños raros y reveladores te van a andar visitando en estos días, y también el chisme de una amistad cercana que te podría dar vueltas en la cabeza. Traiciones pasadas te han dejado frío y desconfiado, pero tampoco te conviertas en hielo puro, porque ni tú mismo vas a disfrutar la vida.
Se ven cambios importantes, entre ellos nuevas amistades, pero también la posibilidad de que empieces a sentir algo por alguien cercano. Aguas ahí, porque si esa amistad no da señales claras, no te avientes, porque saldrás herido. Y sí, tendrás días medio tristes, porque el clima y el recuerdo del pasado te mueven fibras muy hondas. Cuida tu estado de ánimo y no te dejes caer en esa bipolaridad que te hace pasar de la risa al llanto en cuestión de minutos.
Piscis
Ay Piscis, tú siempre tan confiado, y mira que eso a veces te juega chueco. Ten cuidado con esas “amistades nuevas” que parecen pan recién horneado, porque detrás del olor sabroso puede venir puro aire. No te me vayas a enredar en chismes que ni al caso, porque tu buena fe puede hacerte cometer errores de los que después ni cómo zafarte.
Es tiempo de mirar hacia adelante, de trabajar en ese proyecto que traes en la cabeza desde hace años y que siempre pospones por miedo o flojera. Y sí, extrañas a esa persona que ya no está físicamente, pero créeme, desde otro rincón del universo te sigue echando la mano. Muchos proyectos que antes se te caían como castillo de naipes ahora sí se te van a empezar a concretar, pero solo si cierras el pico: deja de contarle a todos tus planes, porque la envidia ajena es como sal, te echa a perder lo que apenas está cuajando.
En lo personal, deja de engancharte con gente que solo te busca cuando necesita algo, porque ahí estás como santo milagroso, ayudando y olvidándote de ti. Tu talón de Aquiles siempre será tu familia, pero recuerda que también mereces dedicarte tiempo. Ponte las pilas, enfócate en ti y hazle caso a tu intuición, porque lo que no escuches hoy, lo vas a lamentar mañana.
Acuario
Mira Acuario, prepárate porque el chisme de un ex te va a caer como pedrada, y ahí vas a ver cómo la vida ya le pasó factura. No te rías mucho, porque la vida también da vueltas, pero sí agradece que tú ya no estás en ese lío.
Si tienes pareja, ojo, porque si notas que anda distante es porque la rutina los está matando. Reinventarse no es lujo, es necesidad. Dejen de ir siempre a los mismos lugares y de hacer lo mismo, porque si no, esa relación se marchita más rápido que flor en maceta sin agua. Y si andas soltero, esos movimientos lunares y el cambio de estación van a mover tus sentimientos como mar en tormenta: vas a empezar a extrañar a quien ni te importaba antes, y ahora que ya no te busca, tú sientes que te falta.
Cuida lo que comes, porque puedes subir de peso y luego no digas que no te avisé. En el amor, andas confundido: tienes miedo de que te lastimen, pero al mismo tiempo traes ganas de volver a ilusionarte. Así es la vida, criatura, puro riesgo. Lo importante es que no te quedes atrapado en lo que no fue; enfócate en lo que sí puede ser y aprende a corregir los errores del pasado, porque si no, el tropiezo será el mismo.
Capricornio
Capricornio, tu intuición andará como antena de radio, y gracias a eso vas a descubrir que alguien quiere pasarse de lanza contigo. Abre bien los ojos, porque si te confías, ese “amigo” puede querer aprovecharse. También se ve un amor de una noche que podría llegar de sorpresa; disfrútalo si quieres, pero no le pongas nombre de novela, porque esto será más pasión que compromiso.
Vienen cambios muy buenos: iniciarás este nuevo ciclo con más fuerza para lograr tus metas. Si te lo propones, en poco tiempo estarás cosechando éxitos, pero tienes que dejar de flagelarte por ese pasado que ya ni existe. Ya no gastes lágrimas por quien decidió largarse, porque si no te supo valorar antes, menos lo hará después. Next con lo que no sirve, mi’jo.
Es momento de liberarte de karmas viejos, de quitarte esas cadenas de culpas que no son tuyas. Si tienes pareja, deja la rutina, porque ahí está la clave para revivir la relación: cambien de lugares, hablen distinto, sorpréndanse. Y si estás soltero, la suerte en juegos de azar se te acomoda, especialmente viernes y sábado. Aprovecha, pero no te me emociones de más. Y lo más importante: no dejes que nadie te manipule, porque aunque seas noble, también sabes ser de mano dura cuando te buscan.
Sagitario
Sagitario, tú siempre tan aventurero y este día no será la excepción. Vienen cambios y la mayoría serán buenos, sobre todo en lo que a dinerito se refiere. Vas a tener pensamientos que te harán mirar atrás y preguntarte si hiciste lo correcto, pero recuerda: lo pasado pisado, no te me claves en lo que ya no tiene arreglo.
Es momento de creer en ti, de desempolvar esos sueños que dejaste guardados por miedo o flojera. Amores de una noche se asoman en tu camino, y aunque son divertidos, también debes pensar si lo que en verdad quieres es estabilidad o puro ratito.
Cuidado con caídas, golpes o accidentes bobos, porque estarás algo distraído. Y no te preocupes por lo que digan a tus espaldas, porque hablan porque no tienen el valor de decírtelo en la cara. Recuerda, Sagitario: para tener sexo no se necesita un contrato de por vida, pero hazlo con responsabilidad, no te vayas a meter en un lío que después te deje un recuerdo no deseado.
Tu alimentación necesita una buena arreglada; si de verdad quieres ver resultados en tu cuerpo y ánimo, deja ya de atiborrarte de mugrero. Cuida lo que comes y verás cómo hasta tu humor mejora.