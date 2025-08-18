Leo hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 18 de agosto

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para el signo de Leo en este lunes 18 de agosto.

Leo

Este lunes llega como un soplo de aire fresco para los nacidos en Leo. Las influencias cósmicas te impulsan a dejar atrás lo que ya no aporta y a abrirte con coraje a nuevas oportunidades. Tu intuición y tu carácter decidido serán clave para avanzar.

En el trabajo, podrían aparecer noticias alentadoras. Una charla casual o una propuesta inesperada puede modificar tus planes. Incluso alguien con poder de decisión podría notar tu iniciativa y liderazgo. Aprovecha este impulso para destacar y acercarte a tus metas.

En el amor, si tienes pareja, la jornada favorece el diálogo y la reconciliación. La clave estará en escuchar más que en imponer. Para los solteros, alguien cercano podría revelar un interés que antes pasaba desapercibido; las señales estarán en gestos y coincidencias.

Tu energía física mejora, aunque las tensiones recientes podrían notarse en tu mente. Regálate momentos de calma: un paseo, un respiro para meditar o pequeños cambios en tu espacio serán aliados para equilibrarte.

Atiende a las señales: un comentario al pasar o un encuentro inesperado puede darte pistas valiosas. Los números 12, 85 y 99 se muestran favorables en lo económico o en cuestiones de azar.

Consejo del día: soltar lo que te frena es la mejor manera de abrir camino a lo que está por venir.