Más allá del outfit: actividades físicas con las que te divertirás y no extrañarás el gimnasio

Las actividades físicas más allá del gimnasio ofrecen múltiples beneficios sorprendentes para la salud, que van mucho más allá de la simple construcción muscular o pérdida de peso, y además no necesitarás de un outfit alucinante.

El movimiento o la actividad física regular ofrece una amplia gama de beneficios, tanto de salud física como mental. A nivel físico, ayuda a controlar el peso, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer, aunado a fortalecer huesos y músculos, y mejorar la flexibilidad y resistencia. En cuanto a la salud mental, la actividad física puede mejorar el estado de ánimo, reduce el estrés, la ansiedad y la depresión, incluso aumenta la autoestima.

Pero si no te da tiempo o no quieres mantener un plan de ejercicios programados o acompañado por un entrenador, te presentamos opciones que pueden ser de tu conveniencia.

Actividades físicas alternas

Existen actividades físicas y divertidas con las que puedes mantenerte en forma sin extrañar el gimnasio:

Entrenamientos HIIT (Entrenamiento Interválico de Alta Intensidad) en casa, que no requieren mucho espacio ni equipo.

Caminar, bailar o saltar. Son actividades accesibles que mejoran la salud cardiovascular, la resistencia y la circulación de manera natural.

Yoga o pilates, especialmente los que se pueden hacer apoyados en la pared, ideales para trabajar cuerpo y mente.

Ciclismo. No solo mejora la circulación sanguínea y fortalece las articulaciones, sino que también quema muchas calorías, tonifica músculos (cuádriceps, isquiotibiales, abdominales, brazos, zona lumbar) y fortalece el sistema inmunológico. Además, ayuda a reducir el estrés al aumentar las endorfinas y permite relajarse disfrutando del paisaje.

Deportes al aire libre como futbol, baloncesto o voleibol en equipos locales, que combinan ejercicio con socialización y diversión.

Parques con estaciones de ejercicio al aire libre que cuentan con equipos como barras, paralelas y bancos para entrenar.

Aplicaciones y videos para guiar rutinas de ejercicio en casa, que pueden incluir cardio, fuerza, estiramientos y movilidad.

¿Qué aplicación de ejercicio debes escoger?

Para elegir una aplicación de ejercicio en casa, que se adapte a tus necesidades y consideres cómoda, debes tener en cuenta varios aspectos clave:

Características de la app:

Personalización de planes de entrenamiento según tus objetivos y nivel.

Programas estructurados y progresivos.

Facilidad de uso y compatibilidad con tus dispositivos (Android e iOS).

Disponibilidad de versiones gratuitas y de pago.

Seguimiento del progreso con gráficos y estadísticas.

Contenido motivacional, como retos, logros o comunidad.

Tipo de entrenamiento que buscas:

Fuerza y musculación.

Cardio y HIIT.

Yoga, pilates y movilidad.

Entrenamientos sin o con equipamiento.

Nivel de experiencia:

Si eres principiante, busca apps con planes adaptados a tu nivel.

Para usuarios avanzados, elige aplicaciones con variedad y programas desafiantes.

Interactividad y soporte:

Soporte técnico 24/7.

Posibilidad de recibir feedback o conectarte con una comunidad.

Algunas apps recomendadas que cumplen con estos criterios son Nike Training Club, FitOn, Sworkit, Keep fit y Adidas Running. Todas ofrecen variedad en tipo de entrenamientos, niveles, personalización y versiones gratuitas para probar antes de pagar.

También considera si quieres integrar la app con dispositivos wearables o apps de salud para un seguimiento más completo.

Finalmente, prueba varias apps para ver cuál te motiva más y con cuál te sientes más cómodo realizando los ejercicios en casa, eso aumenta la adherencia al hábito de entrenamiento.

Lo importante es mantener la forma y disfrutar

Todas estas, desde la más común, como caminar, hasta apps personalizadas, son opciones atractivas, variadas y ofrecen una experiencia diferente a estar en un gimnasio, pudiendo hacer ejercicio en cualquier lugar y momento mientras disfrutas y te sorprendes con nuevas formas de moverte.

Así no extrañarás el gimnasio y mantendrás tu bienestar físico y mental de manera innovadora y divertida.

También puede interesarte: