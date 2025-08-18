Más allá del outfit: actividades físicas con las que te divertirás y no extrañarás el gimnasio
Si no te da tiempo o no quieres mantener un plan de ejercicios programados o acompañado por un entrenador, te presentamos opciones
Las actividades físicas más allá del gimnasio ofrecen múltiples beneficios sorprendentes para la salud, que van mucho más allá de la simple construcción muscular o pérdida de peso, y además no necesitarás de un outfit alucinante.
El movimiento o la actividad física regular ofrece una amplia gama de beneficios, tanto de salud física como mental. A nivel físico, ayuda a controlar el peso, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer, aunado a fortalecer huesos y músculos, y mejorar la flexibilidad y resistencia. En cuanto a la salud mental, la actividad física puede mejorar el estado de ánimo, reduce el estrés, la ansiedad y la depresión, incluso aumenta la autoestima.
Pero si no te da tiempo o no quieres mantener un plan de ejercicios programados o acompañado por un entrenador, te presentamos opciones que pueden ser de tu conveniencia.
Actividades físicas alternas
Existen actividades físicas y divertidas con las que puedes mantenerte en forma sin extrañar el gimnasio:
Entrenamientos HIIT (Entrenamiento Interválico de Alta Intensidad) en casa, que no requieren mucho espacio ni equipo.
Caminar, bailar o saltar. Son actividades accesibles que mejoran la salud cardiovascular, la resistencia y la circulación de manera natural.
Yoga o pilates, especialmente los que se pueden hacer apoyados en la pared, ideales para trabajar cuerpo y mente.
Ciclismo. No solo mejora la circulación sanguínea y fortalece las articulaciones, sino que también quema muchas calorías, tonifica músculos (cuádriceps, isquiotibiales, abdominales, brazos, zona lumbar) y fortalece el sistema inmunológico. Además, ayuda a reducir el estrés al aumentar las endorfinas y permite relajarse disfrutando del paisaje.
Deportes al aire libre como futbol, baloncesto o voleibol en equipos locales, que combinan ejercicio con socialización y diversión.
Parques con estaciones de ejercicio al aire libre que cuentan con equipos como barras, paralelas y bancos para entrenar.
Aplicaciones y videos para guiar rutinas de ejercicio en casa, que pueden incluir cardio, fuerza, estiramientos y movilidad.
¿Qué aplicación de ejercicio debes escoger?
Para elegir una aplicación de ejercicio en casa, que se adapte a tus necesidades y consideres cómoda, debes tener en cuenta varios aspectos clave:
Características de la app:
- Personalización de planes de entrenamiento según tus objetivos y nivel.
- Programas estructurados y progresivos.
- Facilidad de uso y compatibilidad con tus dispositivos (Android e iOS).
- Disponibilidad de versiones gratuitas y de pago.
- Seguimiento del progreso con gráficos y estadísticas.
- Contenido motivacional, como retos, logros o comunidad.
Tipo de entrenamiento que buscas:
- Fuerza y musculación.
- Cardio y HIIT.
- Yoga, pilates y movilidad.
- Entrenamientos sin o con equipamiento.
Nivel de experiencia:
- Si eres principiante, busca apps con planes adaptados a tu nivel.
- Para usuarios avanzados, elige aplicaciones con variedad y programas desafiantes.
Interactividad y soporte:
- Soporte técnico 24/7.
- Posibilidad de recibir feedback o conectarte con una comunidad.
Algunas apps recomendadas que cumplen con estos criterios son Nike Training Club, FitOn, Sworkit, Keep fit y Adidas Running. Todas ofrecen variedad en tipo de entrenamientos, niveles, personalización y versiones gratuitas para probar antes de pagar.
También considera si quieres integrar la app con dispositivos wearables o apps de salud para un seguimiento más completo.
Finalmente, prueba varias apps para ver cuál te motiva más y con cuál te sientes más cómodo realizando los ejercicios en casa, eso aumenta la adherencia al hábito de entrenamiento.
Lo importante es mantener la forma y disfrutar
Todas estas, desde la más común, como caminar, hasta apps personalizadas, son opciones atractivas, variadas y ofrecen una experiencia diferente a estar en un gimnasio, pudiendo hacer ejercicio en cualquier lugar y momento mientras disfrutas y te sorprendes con nuevas formas de moverte.
Así no extrañarás el gimnasio y mantendrás tu bienestar físico y mental de manera innovadora y divertida.
También puede interesarte: